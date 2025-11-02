สาธิตบางนา นำแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่สู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ "The Leader in Me"

สาธิตบางนา สร้างเด็กให้เป็น “ผู้นำชีวิต” ด้วยพลัง Soft Skills และคุณธรรม ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่ไม่ได้วัดความสำเร็จเพียงจากผลการเรียนหรือคะแนนสอบ แต่ให้คุณค่ากับคำว่า “ความสามารถในการใช้ชีวิตได้จริง” มากขึ้น โรงเรียนสาธิตบางนาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การศึกษาที่ดีไม่ใช่เพียงการป้อนความรู้ แต่ต้องพัฒนาเด็กให้ “รู้จักตัวเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข”
ตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา สาธิตบางนาเป็นหนึ่งในโรงเรียนไทยที่นำกระบวนการ The Leader in Me อันเกิดจากหลักคิด 7 Habits of Highly Effective People มาใช้ในระบบการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝัง ทักษะผู้นำ (Leadership) และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
๐ “ผู้นำ” ในความหมายของสาธิตบางนา คือผู้นำตัวเองได้ก่อน
นางจินตนา โสรดสง รองผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตบางนา อธิบายว่า โรงเรียนไม่ได้ต้องการสร้างเด็กที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำ แต่ต้องการให้เด็กทุกคน “เป็นผู้นำชีวิตของตัวเองได้” ซึ่งหมายถึง รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต คิดวางแผนและรับผิดชอบงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการอารมณ์และปัญหาได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็น
แนวคิดนี้นำไปสู่ปรัชญาการศึกษาของสาธิตบางนาที่ว่า “ผู้นำไม่ได้ถูกแต่งตั้ง แต่ถูกสร้างจากภายใน”
๐ เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่สร้าง Soft Skills
หนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้สาธิตบางนาแตกต่าง คือการ “ฝังทักษะชีวิตในการเรียนรู้ทุกวิชา” ไม่ใช่แยกทักษะผู้นำเป็นคาบเรียนพิเศษ แต่ใช้ 7 Habits เป็นกรอบคิดที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ไม่ว่าจะในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่กิจกรรมประจำชั้น
ตัวอย่างรูปแบบการเรียนรู้ที่นำมาใช้ เข่น
• Classroom Leadership – เด็กมีบทบาทในชั้นเรียน เช่น ผู้นำกลุ่ม ผู้นำกิจกรรม ไม่ใช่เรียนแบบสั่ง-ทำ
• Data Folder – เด็กเป็นเจ้าของเป้าหมายตัวเอง ติดตามความก้าวหน้าด้วยตัวเอง
• Student-led Conference – เด็กเล่าพัฒนาการของตัวเองกับผู้ปกครองได้
• Leadership Roles – ทุกคนมีบทบาท ไม่มีใครไร้คุณค่า
ดังนั้น จึงเกิดผลลัพธ์ตามมาชัดเจน เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น คิดเป็นระบบมากขึ้น รู้วิธีคิดเชิงบวกและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น เด็กที่เคยถูกมองว่าเป็น “ตัวปัญหา” ค่อย ๆ เปลี่ยนมาเป็น “เด็กที่มีคุณค่าและบทบาทสร้างสรรค์ในชั้นเรียน”
๐ วัดผล “ความเป็นผู้นำ” ได้จริง ไม่ใช่คำสวยหรู
The Leader in Me ไม่ใช่แนวคิดอุดมคติ แต่มีเครื่องมือชัดเจนในการติดตามพัฒนาการของเด็ก เช่น แบบประเมินด้านทักษะชีวิต แฟ้มสะสมงานกระบวนการคิด ตัวชี้วัดเรื่องคุณลักษณะผู้นำตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสะท้อนผลรายบุคคลผ่านโค้ชห้องเรียน โดยผู้บริหารกล่าวชัดว่า “เราไม่ได้มุ่งให้เด็กทุกคนเก่งเท่ากัน แต่ต้องเก่งขึ้นกว่าตัวเอง”
๐ ครูต้องเปลี่ยนก่อนสอนเด็กได้
หนึ่งในความท้าทายของการยกระดับการศึกษา คือการพัฒนาครูให้เปลี่ยนจาก “ผู้สอน” ไปเป็น “ผู้ออกแบบการเรียนรู้” สาธิตบางนาจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาครูด้วย 7 Habits เช่นเดียวกับเด็ก โดยครูต้องผ่านการอบรม 7 Habits และ Coaching รวมถึงมีระบบ PLC (Professional Learning Community) ทำงานเป็นทีม พร้อมทั้ง ใช้หลักคิด “เริ่มจากตัวเองก่อน ตามด้วยห้องเรียน แล้วค่อยยกระดับโรงเรียน” ซึ่งผลลัพธ์คือ ได้ครูที่ไม่ใช่แค่สอนเก่ง แต่เป็นครูที่เติบโตด้านความคิดและการนำพาเด็กอย่างเข้าใจชีวิตจริง
๐ โรงเรียนคือ “ชุมชนการเรียนรู้ชีวิต”
โรงเรียนสาธิตบางนาไม่ได้มองโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนหนังสือ แต่มองว่าเป็น พื้นที่เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับชีวิตจริง เสริมด้วยสภาพแวดล้อมแบบ Whole School Approach ปลูกฝังวัฒนธรรมเชิงบวกทั้งโรงเรียน โดยเด็กบริหารกิจกรรมโรงเรียนเองหลายส่วน นอกจากนี้ ทุกห้องเรียนมีระบบความรับผิดชอบร่วม ขณะที่ ทุกคนมีเป้าหมายประจำปีของตัวเอง และผู้ปกครองร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการเรียนรู้
ดังนั้น นี่จึงเป็นระบบที่ทำให้ The Leader in Me ไม่ใช่ “กิจกรรมเฉพาะปี” แต่เป็น DNA ของโรงเรียน
๐ เตรียมทักษะเพื่ออนาคต ไม่ใช่แค่เตรียมสอบ
โลกอนาคตต้องการคนที่มี Character + Competency + Leadership และนี่คือเหตุผลที่สาธิตบางนามุ่งพัฒนาเด็กให้มีครบทั้ง 3 มิติ
- สิ่งที่โรงเรียนปลูกฝัง : ผลลัพธ์ในเด็ก
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง : รู้จักวางแผนชีวิต
- ทักษะคิดวิเคราะห์ : เรียนรู้แบบเข้าใจจริง
- ความมั่นใจและกล้าแสดงออก : สื่อสารชัด ทำงานเป็นทีม
- คุณธรรมและความเป็นมนุษย์ : มีจิตสาธารณะและมีมารยาท
- การเป็นเจ้าของการเรียนรู้ : ไม่ต้องบังคับให้เรียน
๐ ความยั่งยืนด้านการศึกษาเริ่มจาก “หัวใจของผู้เรียน”
โรงเรียนสาธิตบางนาเชื่อว่าการศึกษาที่แท้จริงต้องสร้าง “คนที่รู้คุณค่าในตัวเองและคุณค่าของผู้อื่น” เพราะความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้วัดด้วยอาชีพหรือเงินทองเท่านั้น แต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
“เราสร้างคนเก่งได้ไม่ยาก แต่โลกต้องการคนเก่งที่มีคุณธรรมและทักษะชีวิตไปพร้อมกัน นี่คือภารกิจของเรา”
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตบางนา ย้ำว่า ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สาธิตบางนาเลือก ลงมือทำจริง ผ่านระบบและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ชัดเจน ทำให้แนวคิด “เด็กทุกคนเป็นผู้นำได้” ไม่ใช่แค่คำสโลแกน แต่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนทุกห้อง ทุกวัน
สาธิตบางนาคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การศึกษาคุณภาพไม่ใช่การสอนให้เด็กแข่งขัน แต่คือการสอนให้เด็กเติบโตเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุด พร้อมก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ ความคิดเป็นระบบ และหัวใจที่งดงาม