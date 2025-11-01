ชมสด!! จุฬาฯ ชวนเปิดมุมมองผู้นำระดับโลก ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน “President's Distinguished Speaker #6”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้สนใจด้านนวัตกรรม และบุคลากรในระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (Live Streaming) งาน “President's Distinguished Speaker” ครั้งที่ 6 เพื่อเปิดมุมมองและรับฟังแนวคิดจากสองผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติสองท่าน ได้แก่ Ms. Katharine Ku ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แห่งบริษัท Wilson Sonsini Goodrich & Rosati และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิแห่ง Stanford University ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 27 ปี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนงานวิจัยเชิงวิชาการให้กลายเป็น นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
อีกหนึ่งท่านคือ Mr. Marco M. Alemán ผู้ช่วยอธิบดี องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ผู้ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของ WIPO ในการเปลี่ยน “ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP)” ให้เป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประเทศทั่วโลก
ผู้เข้าร่วมงานจะได้ฟังมุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวโน้มการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และองค์กรนวัตกรรมชั้นนำ
งาน “President's Distinguished Speaker #6” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผ่านการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ทาง Facebook Page: Chulalongkorn University