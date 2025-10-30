เพิ่มโอกาสนิสิต!! จุฬาฯ x 40 บริษัท จัด “PMCU CAREERS CONNECT” สร้างเสริมประสบการณ์ทำงานจริง

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (PMCU) จุฬาฯ เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานของนิสิตจุฬาฯ จัดงาน “PMCU CAREERS CONNECT” มุ่งเน้นให้นิสิตทุกชั้นปีได้เตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์ทำงานจริง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ณ จามจุรี สแควร์ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้การศึกษาเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยง (connect) นิสิตกับโอกาสในการทำงานตั้งแต่ระหว่างเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมที่บริษัทต่างๆ กว่า 40 แห่งมาร่วมออกบูธเพื่อให้ข้อมูลและรับสมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้กับการทำงานจริง
“มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะที่หลากหลายและมีความรอบรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้นิสิตจากสถาบันอื่นๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาบุคลากรที่ PMCU ได้ด้วย” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว
ภายในงานมีการเปิดตัว “PLATFORM PMCU CAREERS CONNECT” แพลตฟอร์มประกอบด้วย Internship เน้นการเข้าร่วมงานจริงกับแบรนด์ชั้นนำในพื้นที่ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในสายงานที่สนใจ Part-Time Job งานพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้นิสิตสามารถบริหารเวลาเรียนและการทำงานได้อย่างลงตัวในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่นิสิตเดินทางไปทำงานได้สะดวก Case Competition เวทีให้นิสิตได้โชว์ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการทำโจทย์จริงจากแบรนด์ และ Special Project โอกาสในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา Project ใหม่ๆ ที่น่าสนใจไปพร้อมกับแบรนด์ต่าง ๆ
งาน “PMCU CAREERS CONNECT” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2568 ณ ลานกิจกรรมโถงลิฟท์แล้วชั้น G จามจุรีสแควร์ โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและแบรนด์ดังในพื้นที่กว่า 40 แบรนด์ หลากหลายธุรกิจทั้งศูนย์การค้า อาหาร ข่าว บันเทิง Retail โดยมีบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ PMCU, MBK GROUP, SIAMPIWAT, WORK POINT Entertainment, YUZU GROUP, NOVOTEL, CRG, POP MART, CP ALL, KRUNGTHAI, BBTV NEW MEDIA, TOP CHAROEN, RAVIPA, โอ้กะจู๋, KARAKED, ZEN GROUP, RUAYMAIYOOD, NET BAY, LIDO CONNECT, TRUE AFTHAILAND, จูนปัง, NINETIES, BEAUTRIUM, TOA, PACIFICA, ชาตรามือ,HAAB, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน, MINISO, antidotes, STADIUM ONE, EVEANDBOY, CARNIVAL, TRUE LAB, Flex 104.5, jetts, SOS, Chula careers และ Yes webdesign ที่เปิดโอกาสให้นิสิตทุกชั้นปีได้สัมผัสโลกการทำงานจริง พร้อมสร้างรายได้ระหว่างเรียน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสสำคัญสำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่จะได้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน สัมผัสประสบการณ์จริง สร้างเครือข่าย และค้นพบศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับการสร้างรายได้ มาก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน สัมผัสประสบการณ์จริง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @pmcu_careersconnect