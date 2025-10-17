DKSH คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Awards 2025

DKSH ประเทศไทย คว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติ ‘Most Caring Company’ และ ‘Best Companies to Work for in Asia’ จากงาน HR Asia Awards ประจำปี 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ DKSH ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย คว้าสองรางวัลเกียรติยศจากเวที HR Asia Awards 2025 ได้แก่ ‘HR Asia Most Caring Company’ และ ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia’ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานด้วยหัวใจ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และตอกย้ำสถานะขององค์กรในฐานะหนึ่งใน ‘สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในเอเชีย’
การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia สะท้อนถึง ‘เสียงจริง’ จากพนักงานทั่วองค์กร ผ่านการสำรวจที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ DKSH ในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อการเติบโตทีมั่นคงและยั่งยืน
ขณะที่รางวัล Most Caring Company สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกมิติของ DKSH ทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน การสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพผ่านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค บางนา-ตราด กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิบ้านเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของ DKSH ที่ครอบคลุมรอบด้าน มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน
นายเดเมียน โมโฮท์ รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเทศไทยและลาว บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รางวัลนี้มีความหมายมากกว่าการได้รับการยกย่องในนามขององค์กร แต่ยังสะท้อนถึงความไว้วางใจและความภาคภูมิใจที่พนักงานทุกคนมีต่อ DKSH ซึ่งจุดแข็งของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม พร้อมตระหนักถึงความทุ่มเทของตัวเองว่ามีคุณค่า และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์กร การได้รับการยอมรับในครั้งนี้จึงยืนยันได้ว่า เรากำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งในฐานะผู้นำด้านการขยายตลาด และเป็นองค์กรที่สนับสนุนบุคลากรของเราให้เติบโตไปพร้อมกัน”
นางสาวมธุกร ศัลยพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล DKSH ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “รางวัลนี้มีความหมายสำหรับเราเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสะท้อนเสียงจริงจากพนักงานของเรา การที่ DKSH ได้รับคะแนนจากการประเมินของพนักงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย ถือเป็นคำชื่นชมที่มีค่าที่สุดสำหรับเราในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน และเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ DKSH ยังคงเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในทุก ๆ วัน”
โดย HR Asia Awards เป็นหนึ่งในเวทีประกาศรางวัลด้านทรัพยากรบุคคลที่ทรงเกียรติที่สุดในภูมิภาค มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับสองรางวัลในปี 2568 นี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ DKSH ประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ใส่ใจพนักงานและเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย