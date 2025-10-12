SCGD เร่งเครื่องดันสินค้านวัตกรรม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD ผู้นำตลาดวัสดุตกแต่งพื้นผิวอาเซียน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้อง Glazed Porcelain ขนาดใหญ่ในเวียดนามรับการเติบโตของตลาดทั้งในภูมิภาคและการส่งออกสู่ตลาดโลก
SCGD มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มในทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยนวัตกรรมสินค้าคุณภาพเหนือระดับ ทำให้บริษัทสามารถตั้งราคาที่สะท้อนคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Health & Well-being: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี เช่น กระเบื้องสุขอนามัย ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส กระเบื้องฟอกอากาศ ที่ช่วยทำให้อากาศภายในบ้านสะอาด สดชื่น
ล่าสุด ผนังดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ วัสดุปิดผิวผนังนวัตกรรมจากญี่ปุ่น (Flowel PureTECH by COTTO) เพื่อปรับสมดุลความชื้นในอากาศ Safety: กระเบื้องกันลื่น และกระเบื้องที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักและทนต่อการขูดขีดสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง (Paw and Play) Smart and Design: สุขภัณฑ์อัตโนมัติตอบโจทย์ความสะดวกสบาย อีกทั้ง ก๊อกน้ำรุ่น Xquisia จาก COTTO คว้ารางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับสากล และ Green Products: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์รักษ์โลก ใช้สารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเปลือกไข่และเปลือกหอยทาก ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระเบื้องที่ลดการปล่อย CO2 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดกระบวนการผลิต
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SCGD ได้บริหารจัดการเพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้อง Glazed Porcelain ในเวียดนามด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุน สอดรับกับความต้องการในประเทศเวียดนาม พร้อมขยายการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและทั่วโลก
พบกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคใหม่ของ SCGD ได้ผ่านช่องทางโชว์รูม COTTO Life Showroom จำหน่ายสินค้ากระเบื้อง และสุขภัณฑ์ รวบรวมสินค้า Lifestyle Tiles & Solutions ทั้ง 5 สาขา รวมถึงช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 500 รายทั่วประเทศ