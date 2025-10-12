จัดเต็ม!! PMAT ดึง 2 กูรูระดับโลก "อีริน เมเยอร์-เดฟ อ้ลริช" ร่วมงาน International HR Conference 2025

อัพเกรด HR ไทย!! สมาคม PMAT เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี จัดมหกรรมองค์ความรู้ในงาน International HR Conference 2025 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568 นี้ ระดมพลังซีอีโอแถวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทย มาช่วยกันยกระดับความสามารถหลักของคนทำงาน ภายใต้การจัดการเชิงกลยุทธ์ HR ที่ผนวกมุมมองทางเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาคนเก่ง ผลักดันองค์กรให้พุ่งทะยาน จากการศึกษาแนวคิด 2 กูรูดังระดับโลก
สุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ตอกย้ำจุดยืนสมาคมจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมพลังกันสร้างการเติบโตให้องค์กร สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี สมาคมได้จัดงานมหกรรม "International HR Conference 2025" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "HR DAY – PMAT 60th Anniversary The People & HR Legacy, People Leadership and Legacy for a Sustainable Future" ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568 ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยระดม Top CEO ที่เก่งทั้งด้านเศรษฐกิจและการบริหารคน มาให้มุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวโน้มการสร้างองค์กร ให้ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป ท่ามกลางความไม่แน่นอน และการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวติดต่อกันหลายปีที่ผ่านมา
โดยปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงาน International HR Conference 2025 เต็มรูปแบบ PMAT ได้ดีไซน์อีเวนต์สุดอลัง มากถึง 7 Series ด้วยกันคือ
1. Global Expert Forum ส่งไม้ต่อความคิดจากบิดาแห่ง HR สมัยใหม่ (Father of Modern HR) “เดฟ อ้ลริช” (Dave Ulrich) ผู้พลิกบทบาท HR จากฟังก์ชั่นสนับสนุน สู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาสู่ยุคของนักกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์กรระดับโลก “อีริน เมเยอร์” (Erin Meyer) ผู้เขียนหนังสือ Best Seller อย่าง The Culture Map และ No Rules Rules ที่เขียนร่วมกับซีอีโอ เน็ตฟลิกซ์ “รีด แฮสติงส์” (Reed Hastings) นำเสนอรูปแบบการทำงาน และความเป็นผู้นำท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2. People & Economic Forum วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและเมกะเทรนด์ ที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจใหม่ กลยุทธ์ที่ควรเดิน โอกาสที่ต้องรีบคว้า การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับเศรษฐกิจใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. Wisdom of Asia ผ่าแนวคิดและภูมิปัญญาเอเชีย ที่เน้นการเชื่อมโยง กาย ใจ และงาน เข้าด้วยกัน โดยแนวคิดหลักของ Wisdom of Asia คือ พลังที่ยั่งยืน เริ่มจากความสงบในใจ
4. Locker Room Challenges มุมมองการสร้างคนเก่งให้เหมือนกับนักกีฬาทีมชาติ ต้องอาศัยทั้งพลังกาย และพลังใจ ฝ่าด่านแรงกดดันที่เหมือนการแข่งขันในสนามจริง
5. CEO x CPO Fireside Chat ทำไมการคุยเชิงกลยุทธ์ระหว่าง CEO กับ CPO ถึงสำคัญ
6. CEO Fireside Chat : Change, Transformation and Legacy Challenges กรณีศึกษา “ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” การเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงาน สู่ Net Zero & AI และการสร้างคนให้มีทักษะใหม่ที่จำเป็น
7. CEO Fireside Chat : People & Business Challenges แบ่งปันมุมมองทางเศรษฐกิจ และการใช้คนเป็นพลังสร้างภูมิคุ้มกันขยายโอกาสใหม่
“ในงาน จะมี 2 Forums เวทีใหญ่สำหรับอนาคต รวมเอาสุดยอดวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับโลก มาถอดรหัสเทรนด์ และกลยุทธ์ที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารคนในอนาคต, 2 Challenges เวทีแห่งโจทย์จริง และคำตอบที่ใช่ การเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากที่สุด มารับฟังแนวทางแก้จากผู้นำและนักปฏิบัติ ที่จะจุดประกายไอเดียใหม่ ในการจัดการกับความท้าทาย และ 3 Fireside Chat เปิดมุมมองใหม่ของเวทีแห่งบทสนทนา เปิดใจพูดคุยกับผู้นำ ในบรรยากาศเป็นกันเอง รับฟังเรื่องราว เบื้องหลังความคิด และบทเรียนชีวิตที่อาจมองข้าม” นายกสมาคม PMAT กล่าว
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าว PMAT 60th Legacy & Future Talk, Pre-Conference Press Conference ยังมีงานเสวนาเล็กๆ สะท้อนมุมมองสองกูรูระดับโลก “เดฟ อัลริช” และ “อีริน เมเยอร์” ผ่านสองผู้บริหารที่สนใจเรื่องคน ได้อย่างน่าสนใจ
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้ศึกษาติดตามแนวคิดของ เดฟ อัลริช ในฐานะแฟนพันธุ์แท้ กล่าวว่า วิวัฒนาการทางความคิดของบิดาแห่ง HR สมัยใหม่ ไม่เคยหยุดนิ่ง จากแนวคิดในตำนานอย่างหนังสือ HR Champion ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1997 ที่ดังเป็นพลุแตก และทรงอิทธิพลมาถึงปัจจุบัน เป็นกูรูผู้มาก่อนกาล ที่มองว่า HR ไม่ใช่แค่ HR แต่เป็นทุกสิ่งที่ทำให้องค์กรเติบโต และคนทำงานเก่งขึ้น ในฐานะ Strategic HR
ระหว่างนี้ อัลริชกำลังซุ่มออกหนังสือเล่มใหม่ ว่าด้วยภารกิจของ Strategic HR ที่ยังไม่จบง่ายๆ ยังต้องไปต่อกับแนวคิด ESG (Environment สิ่งแวดล้อม, Social สังคม และ Governance ธรรมภิบาล) เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศการสร้างคน การขยายธุรกิจ และการใส่ใจโลก ให้สอดคล้องสมดุลกัน
“HR เริ่มต้นที่ธุรกิจ สิ้นสุดของงานคือ ความสำเร็จทางธุรกิจ HR ต้องช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่จะช่วยได้ต้องเข้าใจธุรกิจเสียก่อน ไอเดียนี้เปลี่ยนความคิดชุดใหม่ของคนทำงาน HR ต่อไปนี้คน HR ต้องไม่มองเพียงแค่ระดับองค์กร แต่ต้องสนใจเรื่องของ Ecosystem มีชุดหนังสือเกี่ยวกับ Reinvent Organization คือ HR ไม่ได้สนใจแต่เรื่องคนอย่างเดียว แต่สนใจองค์กรด้วย เพราะองค์กรประกอบด้วยคนทุกระดับ เป็นวิวัฒนาการแนวคิดองค์กร จากเดิมที่สนใจโครงสร้างแบบลำดับชั้น ต่อมาเน้นการเชื่อมโยงเป็นระบบ แต่ปัจจุบันอัลริชให้ความสำคัญกับคำว่า Ecosystem ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และขยายความสนใจกว้างออกไปนอกองค์กร” รศ.ดร.สมบัติ กล่าว
ภคภัค สังขะสุนทร People Director บริษัท Finnomena จำกัด เป็น FinTech Startup ดำเนินธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรูปแบบและกระบวนการทำงานแบบ Hybrid Working เล่าว่า อีริน เมเยอร์ ไม่ได้เป็น HR โดยเนื้อแท้ แต่เป็นที่ปรึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเข้ามาร่วมงานกับ รีด แฮสติงส์ (Reed Hastings) ซีอีโอ เน็ตฟลิกซ์ โดยช่วยกันเขียนหนังสือเล่มที่ชื่อ “No Rules Rules” เพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้าใจวิธีคิด และการสร้างคนแบบเน็ตฟลิกซ์
“อีรินมาสัมภาษณ์พนักงานเน็ตฟลิกซ์ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือที่อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์กร ให้คนทั้งโลกได้เข้าใจว่า ทำไมเน็ตฟลิกซ์ถึงตัดสินใจทำแบบนี้ มีข้อความหนึ่งที่เน็ตฟลิกซ์บอกไว้ชัดเลยว่า We are team not family พวกเราคือทีม ไม่ใช่ครอบครัว เพราะครอบครัวต้องโอ๋กันตลอดเวลา แต่ทีมงานต้องอุทิศตัวทุกอย่าง เพื่อให้บริษัทไปถึงเป้าหมายแชมเปี้ยน แนวคิดของเน็ตฟลิกซ์ มีหลายอย่างที่เป็น behind the scene ต้องอ่านดีๆ และวิเคราะห์ให้ลึกๆ” เขากล่าว
อีรินให้ความสำคัญอยู่ 2-3 ประเด็น ในหนังสือ No Rules Rules คือ
1. Feedback เป็นเรื่องสำคัญมากๆ แต่ทุกคนจะยอมรับ feedback ก็ต่อเมื่อมันมีเป้าหมายติเพื่อก่อ บางคนติเพื่อก่อ แต่ใช้วาทศิลป์แบบมีสุนัขอยู่ในปาก ก็เข้าใจได้ แต่ทำให้พนักงานซึมไป 3 วัน ศิลปะการใช้ feedback จึงต้องระมัดระวัง
2. Talent Density ความหมายคือ ไม่ใช่ว่าแค่รับคนเก่งเข้ามา แต่ต้องทำให้คนที่อยู่กลายเป็นคนเก่งด้วย และทำให้หนาแน่นมากขึ้นไปอีก โดยใช้ยาแรงอย่าง performance เป็นตัวเร่ง
3. Keeper test ยิงคำถามวัดใจกันไปเลย สำหรับคนทำงานทุกระดับว่า วันนี้ถ้าไม่มีคนนี้อยู่ บริษัทจะเดือดร้อนไหม ถ้าไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลย ก็ให้ shoot ออกไปนอกบริษัท ดู aggressive สุดๆ แต่มันก็พ้องกับปรัชญาองค์กร We seek for excellent เพราะที่เน็ตฟลิกซ์เราจะแสวงหาเฉพาะแต่ความเป็นเลิศ
สำหรับ Erin Meyer (Live in Bangkok!) ครั้งแรกในประเทศไทย กับการแชร์สดบนเวทีเรียนรู้ “วิธีเข้าใจและบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม” เพื่อยกระดับการสื่อสาร การทำงาน และความร่วมมือของทีมในโลกที่เชื่อมถึงกัน ได้ทั้งแนวคิด และเครื่องมือ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ “กล้า คิด ทำ และเติบโต” ส่วน Prof. Dave Ulrich (Live Streaming from the U.S.) ถ่ายทอดสดจากสหรัฐฯ กับมุมมองล่าสุดว่าองค์กรจะ “เปลี่ยนบทบาท HR ให้เป็น Strategic Value Creator” ได้อย่างไร เติมพลังความเข้าใจใหม่ด้าน Leadership, Talent, และ Organization Effectiveness ที่ทุกผู้นำและ HR ต้องรู้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน Moderated by ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PMAT Committee
60 ปีแห่งการสร้างผู้นำของ PMAT มุ่งยกระดับคนทำงานเพื่อไปให้ถึงสุดยอดทุนมนุษย์ วางจุดยืนเป็น interchange เชื่อมโยงเครือข่าย HR ทั่วประเทศ งาน International HR Conference 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ HR DAY – PMAT 60th Anniversary The People & HR Legacy เป็นผลรวมความสำเร็จที่สมาคมสั่งสม และกลั่นออกมาเป็นผลึกองค์ความรู้ ที่พร้อมส่งต่อใน Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568 นี้