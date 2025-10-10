Crest School - Mastery School จัดงาน Grand Open House พร้อมขยายพื้นที่การเรียนรู้เพิ่ม

Crest School Bangkok และ Mastery School Bangkok โรงเรียนแนว Modern School ภายใต้การดูแลของ LEARN Corporation ประกาศความสำเร็จด้วยยอดนักเรียนสมัครเรียนเกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ปกครองยุคใหม่ที่มองหาโรงเรียนคุณภาพที่ผสานทั้งวิชาการ ทักษะชีวิต และการปูทางสู่โลกอนาคต พร้อมจัดงาน Grand Open House เพื่อต้อนรับนักเรียนปีการศึกษา 2569 และเผยแผนการขยายพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ตอกย้ำจุดแข็งของ LEARN Corporation ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่
ตลอดปีการศึกษา 2568 Mastery School Bangkok ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างล้นหลาม กับจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนเกินเป้ากว่า 120% และเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนปีการศึกษา 2569 โรงเรียนจึงได้จัดงาน “Mastery School Bangkok Grand Open House” ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวยุคใหม่ได้สัมผัสกับโรงเรียนไทยแนว Modern School ด้วยหลักสูตรที่โดดเด่นผสานกับแนวคิดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ ผ่านการพูดคุยกับผู้บริหารโดยตรง กับจุดเด่น หรือ “Master” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. Master เวลา: โรงเรียนที่ออกแบบเวลาเรียนให้ “คุ้มค่า” ไม่ใช่แค่เรียนเยอะ แต่เรียนอย่างมีเป้าหมาย ไม่เสียเวลาเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็น เน้นทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. Master การสอน: ครูของเราคือผู้เชี่ยวชาญที่ Master ทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน ทำให้บทเรียนสนุก เข้าใจง่าย และเข้มข้นกว่าในตำรา
3. Master การเรียน: นอกจากหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เรียนเฉพาะสิ่งที่จำเป็น นักเรียนยังได้ติวปิดบล็อกที่เป็นการเรียนสรุปเนื้อหา ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจ ครบจบในโรงเรียน ไม่ต้องเรียนพิเศษเพิ่ม
4. Master ชีวิต: นักเรียนที่ Mastery School ไม่ได้เรียนแค่เพื่อเกรด แต่เรียนรู้เพื่อเข้าใจตัวเอง วางแผนชีวิตเป็น และใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและมีทิศทาง
เพื่อต่อยอดความสำเร็จในงาน “Mastery School Bangkok Grand Open House” ด้าน Crest School Bangkok โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรออสเตรเลีย จึงเตรียมจัดงาน “Crest School Bangkok Grand Open House” ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เพื่อให้ครอบครัวที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติได้ผู้คุยกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและร่วมฟังข้อมูลหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ การเตรียมพอร์ต และการค้นหาเส้นทางอาชีพของบุตรหลานในโลกอนาคต โดดเด่นด้วยหลักสูตร WACE (Western Australian Certificate of Education) ที่ได้รับการรับรองโดย SCSA (School Curriculum and Standards Authority) หน่วยงานด้านการศึกษาจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ภายใต้แนวคิด “Professional School” 3 ด้าน ได้แก่
1. Professional Curriculum: หลักสูตรที่ผสานวุฒิการศึกษาออสเตรเลียและไทยเข้าด้วยกัน (Dual Diploma) เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก พร้อมการบูรณาการการทำพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) และการเตรียมสอบ (Test Prep) ครบ จบในที่เดียว
2. Professional Teacher: ทีมครูคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์การสอนทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมออกแบบการสอนให้เข้มข้น สนุก มีเป้าหมาย และสามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งด้านวิชาการ พอร์ตฟอลิโอ และเส้นทางอาชีพอย่างเป็นระบบ
3. Professional Care: การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านวิชาการและเป้าหมายชีวิต มี Class Master ประจำตัวที่ช่วยให้คำแนะนำในการค้นหาเป้าหมายชีวิต วางแผนอนาคต และวางเส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกร่วมกัน
นายโทนี่ คันธาภัสระ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้จะเป็นปีแรก แต่เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวยุคใหม่อย่างล้นหลาม การตอบรับของนักเรียนและผู้ปกครองส่งผลให้ยอดนักเรียนของเราเกินเป้าที่ตั้งไว้ทั้ง 2 โรงเรียน โดย Mastery School มียอดสมัครเรียนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 120% สะท้อนความเชื่อที่ว่า การศึกษาที่ดีไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนหรือสอบติดมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ต้องช่วยให้เด็กค้นพบตัวเอง กล้าคิด กล้าลงมือทำ และมีทักษะชีวิตที่พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในมิติวิชาการและชีวิตจริง โดยในปีหน้าเรามีแผนขยายพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ สอดคล้องกับเหตุผลที่ LEARN มุ่งพัฒนาทั้ง Crest School และ Mastery School ให้เป็นมากกว่าโรงเรียน แต่คือพื้นที่ในการสร้างผู้เรียนที่มีความสุข มีเป้าหมาย และพร้อมสร้างอนาคตที่ดีทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมไทยในภาพรวม”