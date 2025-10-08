LINE MAN RIDE ยกมาตรฐานเรียกรถผ่านแอป Ride-Hailing หนุนคนขับทำตามกฎหมายใหม่

LINE MAN RIDE เดินหน้าหนุนนโยบายกรมการขนส่งทางบก (DLT) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-Hailing) ผลักดันคนขับในระบบให้ดำเนินการขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ และนำรถยนต์ไปจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะ (รย.18) ตามกฎหมายที่กำหนด
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “เราตอบรับนโยบายภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Ride-Hailing ในประเทศไทย โดยส่งเสริมให้คนขับที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนขับไปทำใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียน รย.18 อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีคนขับในระบบของ LINE MAN RIDE ที่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วประมาณ 10,000 คน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการร่วมกันของทั้งฝั่งคนขับและแพลตฟอร์ม”
ทั้งนี้ เพื่อให้คนขับสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก (DLT) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้อย่างสะดวก LINE MAN RIDE ได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้
๐ จัดทำข้อมูลและคู่มือสื่อสาร เพื่ออธิบายขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบขับขี่สาธารณะและการจดทะเบียนรถอย่างละเอียด
๐ ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จัดรอบพิเศษพาคนขับไปยื่นเอกสารและทำขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดกระบวนการ
การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ LINE MAN RIDE ในการสนับสนุนให้คนขับปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างราบรื่น พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการ Ride-Hailing ที่โปร่งใสสำหรับผู้ใช้บริการ