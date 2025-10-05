CBS จัดงานใหญ่ "CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond" มอบรางวัลคนเก่ง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตนเอง งาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงาน “CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond” เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “นอกจากจะแสดงความยินดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้รับ ที่สำคัญคือ ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ ให้น้องๆ เพื่อนๆ นิสิต ว่าตนเองก็สามารถทำได้ เหมือน Role Models ที่เป็นแรงผลักให้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้”
ที่ผ่านมามีการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์และนิสิตอยู่แล้ว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรด้วย ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนองค์กรที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ” ของมหาวิทยาลัยจาก โครงการ “CBS WE CARE”
หรือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต” “คณะบัญชี เป็นคณะแรกที่ริเริ่มโครงการนี้ในรูปแบบเชิงรุก ดูแลสอดส่องนิสิต ให้คำแนะนำในปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาซึมเศร้า สุขภาพจิต และมุ่งมั่นช่วยเหลือนิสิตให้ทันการณ์
โดยนิสิตไม่ต้องไปรอคิวขอคำปรึกษากับศูนย์สุขภาวะทางจิตของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้ประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมดูแลตนเองและคนรอบข้างด้วย” ณัฐธิดา อัศวเรืองพิภพ หัวหน้างานกิจการนิสิต กล่าว
หนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากคณาจารย์และถือเป็นเกียรติยศของคณะคือ รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ที่ได้รับรางวัลอยู่ในสายการธนาคารและการเงิน
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ บอกว่า รางวัลนี้มอบให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งมีอายุไม่เกิน 45 ปี ที่สามารถผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการ
“ผมทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า 15 ชิ้น กว่าครึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเมืองไทย ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
ผมได้รับรางวัลและโอกาสมามาก จึงอยากส่งต่อโอกาสเหล่านี้ โดยเฉพาะกับลูกศิษย์ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันเข้าสู่การประกวด เป็นความตั้งใจอยากให้สังคมได้เห็นงานของลูกศิษย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ว่างานวิจัยที่ทำไปไม่สูญเปล่า” รศ.ดร.คณิสร์ กล่าว
ด้านนิสิตที่สร้างชื่อเสียงกับคณะ อาทิ คณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นิสิตปี 4 หลักสูตร BBA ผู้ได้รับรางวัล MIT Award ในการแข่งขัน The ASEAN-China- India Youth Leadership Summit 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ “ความท้าทายนอกจากต้องทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติในทีมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว เรามีเวลา 5 วันในการหาข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจเพื่อคิดนวัตกรรมแผนธุรกิจให้สิงคโปร์ มีความยั่งยืนในเชิงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ผมทำหน้าที่เป็นตัวหลักของทีมโดยไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา เข้ามานั่งสังเกตการณ์ระหว่างการแข่งขันเพื่อคัดสรร 3 คนจาก 180 ผู้เข้าแข่งขัน เข้ารับรางวัลพิเศษ MIT Award โดยได้ทุนเรียน MIT Professional Education 1 คอร์ส
ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับทุนนี้ โดยพิจารณาจาก 1. บุคลิกที่สามารถเข้ากับทีมได้ง่าย 2. ความเป็นผู้นำ 3.
การทำโซลูชันแก้แผนธุรกิจในเวลาที่จำกัด” คณุตม์ บอก
เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลความสำเร็จที่นิสิตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะ ซึ่ง CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond ไม่ได้มอบให้กับคนเก่งทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงด้านกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ธนภัสสร คงเกษม นิสิตปี 2 ภาควิชาการบัญชี นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ผู้คว้าเหรียญทองจากรายการ SEASA Shooting Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับอาเซียน กล่าวถึงกีฬายิงปืน ต้องมีสมาธิ จึงช่วยให้เธอเรียนได้ดี ในขณะที่การเรียนช่วยเธอด้านการวางตัวเป็นมืออาชีพ
ด้าน รมิตา เตรณานนท์ นิสิตปี 2 ภาควิชาการตลาด เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้ระดับอาเซียน Southeast Asian Karate Championship 2025 และเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดือนธันวาคมนี้ แสดงความเห็นว่า ในแวดวงกีฬาก็เป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่เธอได้สัมผัสคลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอตัดสินใจเลือกเรียนการบริหารธุรกิจการตลาด ซึ่งองค์ความรู้จะสามารถช่วยต่อยอดด้านการกีฬาให้กับเธอได้ในอนาคต
รวมทั้ง ชลัมพร วรรัตนธรรม บัณฑิตป้ายแดง อดีตอุปนายกสโมสรนิสิต คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ในฐานะบัณฑิตที่เสียสละเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ไม่เพียงความภาคภูมิใจ ชลัมพรบอกว่า การทำกิจกรรมช่วยพัฒนาตนเองหลายอย่าง การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง รวมทั้งอาจารย์ด้วย เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องการสื่อสาร
เพราะเมื่อกล้าพูดกล้าคุยทำให้เรียนรู้การทำงานในที่ทำงานได้เร็วขึ้น
“งานมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ CBS Pride Within – Together WeAchieve Beyond เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น ส่งพลังบวก กำลังใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตนเอง คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ” คณบดี กล่าวปิดท้าย