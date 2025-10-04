ทิสโก้ x สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หนุนเจ้าหน้าที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการเงินหลังเกษียณ”

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า จัดโครงการ The Advisor Club โดยร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เสริมความรู้เชิงลึกให้แก่พนักงานที่ได้รับคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และนักวางแผนการเงิน CFP® ในหัวข้อ “Post-Retirement Plan" เจาะลึกแนวทางการวางแผนการเงินสำหรับหลังเกษียณอายุ โดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) บรรยายให้ความรู้ และนายธีรนาถ รุจิเมธาภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ประเด็นการวางแผนการเงินสำหรับหลังเกษียณอายุกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญรับกระแสสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย หากเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ามีความรู้ที่ครบถ้วนจะช่วยวางแผนการเงินให้ลูกค้าวัยเกษียณสามารถต่อยอดความมั่งคั่งและเสริมความมั่นคงทางการเงินแบบองค์รวม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อน “วันวางแผนการเงินโลก” หรือ World Financial Planning Day 2025 อีกด้วย
ธนาคารทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวางแผนการเงินที่ครบถ้วนให้แก่ลูกค้า และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกรายได้รับคุณวุฒิ AFPT และ CFP เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการวางแผนการเงินที่ได้มาตรฐานในระดับโลก นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูลการวางแผนการเงินผ่านบทความต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
ธนาคารทิสโก้เดินหน้าพัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงิน TISCO My Goal เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการลงทุน การปกป้องความมั่งคั่ง การสร้างหลักประกันในชีวิตด้วยประกันชีวิต ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง การวางแผนลดหย่อนภาษี และการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข
เพื่อเป็นการต้อนรับสัปดาห์แห่งการวางแผนการเงินโลก ธนาคารทิสโก้จึงเชิญชวนให้คนไทยตระหนักถึงการวางแผนการเงิน โดยประชาชนที่สนใจสามารถทดลองวางแผนการเงินเบื้องต้นได้ด้วยตนเองด้วยโปรแกรม TISCO My Goal แบบง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ เพียงโหลดแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth คลิก https://link.tisco.co.th/csfNs4