ใช้เครื่องดื่ม “เหมาไถ” เป็นสื่อกลาง สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายนที่ผ่านมา แผนกงานผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนานาชาติ บริษัท ไชน่า เหมาไถ ได้จัดกิจกรรมในซีรีส์ “กุญแจไร้พรมแดน : ร่วมรังสรรค์ตะวันออก” อย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีผู้สืบทอดแบรนด์เหมาไถจากจีนและต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้นำภาคธุรกิจ และบุคคลสำคัญในแวดวงวัฒนธรรม เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย โดยมีเครื่องดื่ม "ไป๋จิ่ว" เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
ในช่วงการสนทนากับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย คณะผู้แทนจากเหมาไถได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค และลักษณะช่องทางจำหน่ายในตลาดไทย พร้อมหารือแนวทางการปรับผลิตภัณฑ์เหมาไถให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจับคู่รสชาติเหล้ากับอาหารไทยเพื่อเสริมรสชาติให้ลงตัวมากยิ่งขึ้น
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมเยียน หอการค้าไทย-จีน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการกลั่นสุราเหมาไถ และแบ่งปันคุณค่าอันเป็นหัวใจของแบรนด์
ในกิจกรรมยังได้จัดงานสัมมนา “ผู้สืบทอดเหมาไถจากจีนและต่างประเทศ ครั้งที่ 1” โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ระดับสากล” ซึ่งผู้สืบทอดได้เสนอแนวทาง “นวัตกรรมตามบริบทท้องถิ่น” เช่น การใช้เทศกาลสำคัญของประเทศต่าง ๆ เป็นโอกาสในการสื่อสารแบรนด์ และการใช้สื่อวิดีโอสั้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่า การสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาคือรากฐานสำคัญ ขณะที่การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมและนวัตกรรมด้านการตลาดจะเป็นกุญแจในการขับเคลื่อนแบรนด์สู่ระดับโลก
ในงานเลี้ยงอาหารค่ำภายใต้ธีมวัฒนธรรม ผู้สืบทอดเหมาไถกล่าวว่า “ในอนาคต แบรนด์จะมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงทั้งในเชิงวัฒนธรรมและอารมณ์กับผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการจัดนิทรรศการวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยผู้ร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจในเสน่ห์ของเหมาไถ ที่ถ่ายทอดโดยผู้บรรยายด้านวัฒนธรรม และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เหมาไถคือแบรนด์ที่ผสานทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้อย่างกลมกลืน
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเหมาไถ ในการลงลึกตลาดประเทศไทย โดยใช้การแลกเปลี่ยนอย่างเข้าใจในบริบทท้องถิ่นควบคู่กับนวัตกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสนทนาเชิงอารยธรรมระหว่างภูมิปัญญาการกลั่นแบบดั้งเดิมของจีนกับวัฒนธรรมไทย และช่วยเสริมพลังใหม่ให้กับการขยายตัวของแบรนด์เหมาไถในระดับนานาชาติ