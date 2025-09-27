นิสิตศศินทร์ ชนะเลิศการแข่งขัน Family Enterprise Case Competition – Asia Pacific 2025

ทีม “205 Advisory” นิสิตสถาบันบันฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ซึ่งประกอบไปด้วย Mr. Pascal Gallina, คุณภัทริยา ปิยะวิโรจน์, คุณอรรัมภา อมรเกษมวงศ์, คุณปาลิน สุนทรชัย นิสิต MBA 2025 ที่ชนะเลิศการแข่งขัน Family Enterprise Case Competition – Asia Pacific 2025 (FECC-AP) เป็นการแข่งขัน Case Competition ด้านธุรกิจครอบครัว (Family Enterprise) ระดับภูมิภาค ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้มีเวทีนำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยมีทีมจาก Nagoya University of Commerce and Business จากญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ทั้งนี้ ทีม “205 Advisory” จากศศินทร์จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน Schlesinger Global Family Enterprise Case Competition (SG-FECC) ระดับโลก ที่เวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 2569