Gother มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม ดันคนไทยท่องเที่ยว มอบความสุขคุ้ม 3 ต่อ

Gother (โกเธอร์) แพลตฟอร์มจองทริปท่องเที่ยวของคนไทยเพื่อคนไทย ฉลองครบรอบ1 ปี จัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่แรงสุดในรอบปี จัดเต็มส่วนลดสูงสุด50% และรางวัลกว่า 3 ต่อ ให้ทั้งส่วนลด ตั๋วเครื่อง ที่พัก กิจกรรม
พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ทั้งตั๋วเครื่องบินEVA ไป-กลับญี่ปุ่นและที่พัก
5 ดาว รวมมูลค่ากว่า150,000 บาท และโค้ดส่วนลดเพิ่ม500 บาท ระหว่าง18
ก.ย.–5 ต.ค.นี้เท่านั้น หวังส่งเสริมคนไทยเที่ยวช่วงสิ้นปีถึงต้นปี 2569
นายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง Gother กล่าวว่า “ในโอกาสที่Gother ครบรอบ1 ปี ของการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มจองทริปท่องเที่ยวของคนไทยเพื่อคนไทย เราพร้อมให้บริการที่เข้าถึงและเข้าใจทุกไลฟสไตล์การท่องเที่ยวของคนไทยอย่างแท้จริง ภายใต้การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกไปท่องเที่ยว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในแบบของตัวเอง ผ่านการจองบริการท่องเที่ยวที่เรานำเสนอแบบครบวงจร ทั้งบริการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก กิจกรรม รถเช่า แพ็คเกจทัวร์ Gother ได้จัดโปรโมชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไปเที่ยวช่วงสิ้นปี หรือต้นปี2569”
Gother จัดโปรแรงสุดในรอบปี รับส่วนลดและรางวัลคุ้ม 3 ต่อ ให้ทั้งส่วนลด ตั๋วเครื่อง ที่พัก กิจกรรม และสิทธิ์จับฉลากมูลค่ารวมรางวัลกว่า150,000 บาท และโค้ดส่วนลดพิเศษ500 บาท สำหรับการจองครั้งถัดไป ระยะเวลาโปรโมชั่น:18 กันยายน -5 ตุลาคม2568
ต่อที่1:ส่วนลดจองเที่ยวผ่าน Gother
๐ ตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ ลด6% สูงสุด800 บาท ขั้นต่ำ3,000 บาท
๐ ตั๋วเครื่องบิน เส้นทางต่างประเทศ ลด8% สูงสุด4,500 บาท ขั้นต่ำ15,000 บาท
๐ ที่พัก ในประเทศ ลดทันที600 บาท ขั้นต่ำ4,000 บาท
๐ ที่พัก ต่างประเทศ ลด15% สูงสุด2,000 บาท ขั้นต่ำ5,000 บาท
๐ กิจกรรมในประเทศ ลด7% สูงสุด350 บาท ขั้นต่ำ1,500 บาท
๐ กิจกรรม ต่างประเทศ ลด9% สูงสุด899 บาท ขั้นต่ำ3,500 บาท
ต่อที่2:สิทธิ์จับฉลากรางวัลสำหรับทุกคนที่มียอดจองทุก 5,000 บาท
๐ รางวัลที่1 : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น ทุกเส้นทางบินที่ให้บริการจากสายการบินEVA Air (Full Service) 1 รางวัล2 ที่นั่ง มูลค่ารวม75,000 บาท
๐ รางวัลที่2 : ห้องพักหรูStudio Pool Villa โรงแรม Casa de La Flora 1 รางวัล เข้าพักได้2 ท่าน มูลค่า20,000 บาท
๐ รางวัลที่3 : ห้องพักSea View Deluxe โรงแรม Cape Sienna Gourmet Hotel & Villas 1 คืน มูลค่า14,500 บาท
๐ รางวัลที่4 : ห้องพัก Deluxe Poolside โรงแรมLa Vela Khaolak 1 คืน มูลค่า12,194 บาท
๐ รางวัลที่5 : ห้องพัก Flora Room โรงแรมLa Flora Khaolak 1 คืน มูลค่ากว่า11,400 บาท
๐ รางวัลที่6 : Gother Voucher มูลค่า 3,000 บาท จำนวน10 รางวัล รวมมูลค่า30,000 บาท
ต่อที่3:เมื่อจองครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับโค้ดส่วนลดสำหรับการจองครั้งถัดไปมูลค่า 500 บาท (ขั้นต่ำ3,500 บาท) และโปรโมชั่นพิเศษสุด, ดีลพิเศษสายการบิน สำหรับช่วง1st Gother Birthday MEGA Saleวันที่25 ก.ย. -5 ต.ค.2568
๐ ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ ลด50% สูงสุด150 บาท ไม่มีขั้นต่ำ
๐ ที่พัก ในประเทศ ลด50% สูงสุด250 บาท ไม่มีขั้นต่ำ
๐ สายการบินEVA Air ลดทันทีเลย 1,500.- ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะเส้นทางญี่ปุ่นและเกาหลีเท่านั้น
๐ สายการบินAll Nippon Airways ลดทันที 1,500.- ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะเส้นทางบินญี่ปุ่นเท่านั้น
๐ ทุกสายการบิน ลดทันทีเลย1,000.- ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะเส้นทางบินไปฮ่องกงเท่านั้น
๐ ดีลพิเศษ1 แถม1 + ลดเพิ่มสูงสุด899 บาท* สำหรับช่วง1st Gother Birthday MEGA Sale
๐ ทัวร์ไหว้พระ-ทัวร์มูเตลู พระวัดดังที่ฮ่องกง (1 วัน) เริ่มต้นเพียง2988.- ระยะเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568 ช่วงเวลาเดินทาง :1 25 ก.ย. -30 ธ.ค.2568 แพ็กเกจเกมกอล์ฟและความบันเทิงครบครัน ที่Topgolf Megacity เริ่มต้นเพียง 149.- ระยะเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568 ช่วงเวลาเดินทาง :25 ก.ย. -30 ธ.ค.2568
๐ บัตรโดยสารรถไฟAREX Incheon Airport Express แบบเที่ยวเดียว (สนามบินอินชอน) เริ่มต้นเพียง300.- ระยะเวลาจอง : 18 ก.ย. -1 ต.ค.2568 ระยะเวลาเดินทาง :18 ก.ย. -30 ธ.ค.2568
๐ กระเช้าNgong Ping 360, Hong Kong เริ่มต้นเพียง 1163.- ระยะเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568 ช่วงระยะเวลาเดินทาง :25 ก.ย. -30 ธ.ค.2568 (ยกเว้น2-16 ก.ย.2568)
๐ บัตรเข้าชมMacau Tower (Macau Tower Sightseeing Ticket) เริ่มต้นเพียง521.- ระยะเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568 ระยะเวลาเดินทาง :25 ก.ย. -30 ธ.ค.2568
๐WoW Park - Buy 1 Get 1 Free Combo Ticket เริ่มต้นเพียง792.- ระยะเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568 ระยะเวลาเดินทาง :25 ก.ย.-31 ต.ค.2568
๐ บัตรเข้าสวนสนุกOcean Park Hong Kong เริ่มต้นเพียง2,139.- ระยะเวลาจอง : 25 ก.ย. -5 ต.ค.68 ระยะเวลาเดินทาง :25 ก.ย. -30 ธ.ค.68
๐ บัตรสวนสนุกDisneyland Hong Kong ซื้อแพคเกจ 3 ใบ หรือ4 ใบ ลด15% ช่วงเวลาจอง :25 ก.ย.-5 ต.ค.2568
นอกจากนี้Gother ร่วมกับ Hong Kong Tourism Board (HKTB) จัดโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางชาวไทยที่มีแผนเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะ
๐ ตั๋วเครื่องบิน เส้นทางฮ่องกง (ไม่จำกัดสายการบิน) ลด12% สูงสุด2,500 บาท เมื่อมียอดจองขั้นต่ำ4,000 บาท
๐ ที่พักในฮ่องกง ลด15% สูงสุด2,500 บาท เมื่อมียอดจองขั้นต่ำ4,000 บาท
รวมถึงส่วนลดพิเศษสำหรับกิจกรรมยอดนิยม เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษอย่างเต็มที่ เช่น ฮ่องกงบัสทัวร์ กระเช้านองปิง ทัวร์มูเตลู พีคแทรมและสกายเทอเรส และสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด กำหนด)
นายอนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของ Gother ได้รับการสนับสนุนจาก บีคอน เวนเจอร์ส แคปิทัล บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และกรุงไทย เวนเจอร์ส บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกรุงไทย เพื่อเสริมศักยภาพและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวไทย พร้อมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันเปิดตัวมาแล้วกว่า1 ปี มีความมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นแพลตฟอร์มจองท่องเที่ยวอันดับ 1 ในใจคนไทย ที่มีบริการการท่องเที่ยวครบวงจร และตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยทั้งประเทศ ./
