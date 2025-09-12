จัดใหญ่ !! ​ITD เปิดเวที "Southeast Asia Trade and Development Forum 2025" ชี้ทิศทางการค้าโลกที่ไทยต้องรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดเวทีสัมมนาระดับภูมิภาค “Southeast Asia Trade and Development Forum 2025” ภายใต้หัวข้อ “The Changing Realities of International Trade” ระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักเศรษฐศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย และภาคธุรกิจไทย-อาเซียน เพื่อชี้ทิศทางการค้าโลกและวางกลยุทธ์รับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ทวีความซับซ้อน ภายในงานผู้ร่วมเสวนาเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอาเซียนในการเป็นกลไกกลาง ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัล การกีดกันทางการค้า และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ – เชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดภูมิภาคและโลก โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า “จากรายงาน Global Risks Report 2025 ของ World Economic Forum ชี้ชัดว่าโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเร่งตัวของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤติสิ่งแวดล้อม การกีดกันทางการค้า และโครงสร้างประชากร ซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในระดับภูมิภาคและทั่วโลก สำหรับอาเซียน ความท้าทายเหล่านี้หมายถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ลดความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน และเร่งสร้างความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม เพื่อให้ภูมิภาคของเราสามารถเติบโตและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง การจัดงานฟอรัมครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงความคิดและประสบการณ์จากทุกภาคส่วน เพื่อวางทิศทางการค้าและการพัฒนาของอาเซียนในทศวรรษหน้าอย่างมีเอกภาพและยั่งยืน”
ด้าน นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า "โลกธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงและโอกาสในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า มาตรการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือน หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และสตาร์ทอัพที่ต้องแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก การจัดฟอรัมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แต่เป็นพื้นที่เชิงนโยบายที่ข้อเสนอจากเวทีจะถูกสังเคราะห์และผลักดันสู่ภาครัฐ เพื่อให้ไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเองก็จะได้โอกาสเชื่อมโยงกับนักลงทุนและพันธมิตรจากภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว"
ภายในงานฟอรัมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกูรูระดับโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย ศาสตราจารย์ Jeffrey D. Sachs นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกจากมหาวิทยาลัย Columbia และอดีตที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “The Global Realities: Trade, Tensions, and Transformation” พร้อมด้วย ดร. Bruno Casella นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก UNCTAD ที่นำเสนอรายงาน World Investment Report 2025 และ คุณ Melinda Good ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำไทยและเมียนมาร์ กับหัวข้อการจัดหาเงินทุนเพื่ออนาคตการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยเวทีเสวนาจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน อาทิ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ Executive Officer จาก Gulf Energy Development PCL และ คุณMatthew Moodey Managing Director and Head of Trade Finance & Lending Asia Pacific จาก Deutsche Bank และเวทีLittle Giants ที่รวมผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างยูนิคอร์นฟินเทคและธุรกิจข้ามพรมแดน ซึ่งกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
“เวที Southeast Asia Trade and Development Forum 2025 ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สะท้อนความพยายามของ ITD ในการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเศรษฐกิจอาเซียน เวทีนี้ไม่เพียงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดทิศทางนโยบายร่วมกัน แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพ ที่จะได้เข้าถึงกลยุทธ์ องค์ความรู้ และเครือข่ายใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและโลก และเสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนให้แข็งแกร่ง รับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายสุภกิจ กล่าวสรุป