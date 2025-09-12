xs
ซิตี้แบงก์ ยกระดับการดำเนินธุรกิจ เปิดตัว Generative AI ชุดเครื่องมือสำหรับพนักงานในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank) ประกาศยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล เปิดตัวชุดเครื่องมือ Generative AI สำหรับพนักงานในประเทศไทย ได้แก่ ‘Citi Stylus’ และ ‘Citi Stylus Workspaces’ โซลูชันประมวลผลข้อมูลและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ‘Citi Assist’ ผู้ช่วยค้นหาข้อมูลด้านนโยบายและการกำกับดูแล และ ‘Citi Squad’ โซลูชันลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนซิตี้แบงก์สู่ผู้นำอุตสาหกรรมธนาคารแห่งยุคดิจิทัล

นางสาวนฤมล จิวังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย
นางสาวนฤมล จิวังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย กล่าวว่า “ซิตี้แบงก์ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนธุรกิจและการให้บริการลูกค้า จึงมีการพัฒนา Generative AI สำหรับการทำงานของพนักงานในประเทศไทย โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองใช้งานและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและต่อยอดคุณค่าของเครื่องมือในอนาคต ให้ทันต่อกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง”


โดยธนาคารซิตี้แบงก์ได้เปิดตัว 3 เครื่องมือ Generative AI ล่าสุดสำหรับพนักงานในประเทศไทย ประกอบด้วย

· Citi Stylus เทคโนโลยีที่ช่วยสรุปและเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารหลายรูปแบบ เพื่อตอบคำถามหรือจัดทำข้อมูลประกอบการทำงานได้ทันที

· Citi Stylus Workspaces เครื่องมือ Citi Stylus เวอร์ชันใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยี Conversional AI และฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย ทั้งการร่างอีเมล จัดทำบันทึกประกอบการบรรยาย สรุปเอกสาร และสร้างแนวคำถาม-คำตอบ

· Cit Assist ผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ช่วยให้พนักงานตรวจสอบนโยบาย รวมถึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล และการเงินได้อย่างสะดวกจากคลังข้อมูลของซิตี้แบงก์ พร้อมแผนขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต

· Citi Squad เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด เช่น การตรวจสอบโค้ดและการจัดทำเอกสาร ด้วยระบบอัตโนมัติ

“การใช้งาน Generative AI ถือเป็นอีกก้าวของการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การด้านนวัตกรรมที่ที่ซิตี้แบงก์ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีพนักงานซิตี้ราว 166,000 คนทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวได้ใน 76 ประเทศและเขตอำนาจ ซึ่งซิตี้แบงก์มีแผนขยายการใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดให้เข้าถึงพนักงานได้ครอบคลุมขึ้นตลอดปีนี้” นางสาวนฤมล กล่าวสรุป



