LINE MAN Wongnai ซื้อกิจการ JERA Cloud ขยายไลน์ธุรกิจ จากร้านอาหาร สู่ธุรกิจความงาม-สุขภาพ

การเข้าซื้อกิจการ JERA Cloud สตาร์ตอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบ Cloud และ POS สำหรับบริหารจัดการธุรกิจความงามและสุขภาพ โดย LINE MAN Wongnai เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหารเป็นครั้งแรกของ LINE MAN Wongnai
JERA Cloud ภายใต้การบริหารของบริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด เป็นสตาร์ตอัพไทยที่ก่อตั้งมานาน 8 ปี พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้นำในตลาดโซลูชันระบบ Cloud และ POS สำหรับธุรกิจความงามและสุขภาพอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงสุด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1,700 สาขาในธุรกิจความงามและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น คลินิกความงามชั้นนำอย่าง Aura Bangkok Clinic ที่มี 20 สาขา คลินิกทันตกรรมชื่อดัง Teeth Talk ที่ให้บริการ 19 สาขา ตลอดจนร้านเสริมสวยและสปาอีกมากมาย
การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของ LINE MAN Wongnai ในการต่อยอดจากธุรกิจ Wongnai POS ที่เน้นกลุ่มร้านอาหาร ขยายพรมแดนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมข้างเคียงที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตอย่างตลาดความงามและสุขภาพ ซึ่งมีประเทศไทยเป็นฐานสำคัญที่มีความพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “เราตัดสินใจซื้อกิจการ JERA Cloud ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งความเป็นผู้นำระบบจัดการธุรกิจความงามและสุขภาพในไทยที่มีชื่อเสียงในวงการ ผนวกกับวิสัยทัศน์และศักยภาพของทีมผู้ก่อตั้ง การรวมกันครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ในจังหวะที่เมกะเทรนด์ด้านความงามและสุขภาพกำลังมาแรง รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของ LINE MAN Wongnai ในการขยายไปสู่ธุรกิจด้านบริการอื่นๆ ช่วยให้เราเข้าใกล้ภารกิจ Digitalize Thailand ไปอีกขั้น”
เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions, LINE MAN Wongnai กล่าวเสริมว่า “ตลาดสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังคงมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมาก การตัดสินใจเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ Merchant Digital Solutions ของเราที่ต้องการขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียง และวางรากฐานแพลตฟอร์มให้กับทั้งกลุ่มธุรกิจในระยะยาว ความโดดเด่นของ JERA Cloud ที่มีระบบจัดการคลินิกความงามและทันตกรรมครบวงจร จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ได้ทุกระดับ”
ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด ผู้พัฒนา JERA Cloud กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ตอัพเล็กๆ ที่มองเห็นช่องว่างในตลาด และตั้งใจแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการด้านความงามและสุขภาพด้วยเทคโนโลยี วันนี้การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ LINE MAN Wongnai เกิดจากความเชื่อมั่นว่าเราจะได้ทำงานกับทีมที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การผนึกกำลังนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนมุ่งหวังมาโดยตลอด”
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด ได้แก่ ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ, อิระวัฏฐ์ วงษ์สัจจา และคณิน เพียรวิริยะกุลกิจ รวมถึงพนักงานกว่า 40 คนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจMerchant Digital Solutions ภายใต้การดูแลของคุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions, LINE MAN Wongnai