ยูนิโคล่ ประกาศแต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก "เคต แบลนเชตต์" นักแสดงรางวัลออสการ์

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ "เคต แบลนเชตต์" นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ รางวัลบาฟต้า และรางวัลลูกโลกทองคำ ในฐานะ "แบรนด์แอมบาสเดอร์" ระดับโลกคนล่าสุด เคต แบลนเชตต์จะทำงานร่วมกับยูนิโคล่เพื่อผลักดันปรัชญา LifeWear ของแบรนด์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านมนุษยธรรมและการสนับสนุนคนรุ่นต่อไป รวมถึงการมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสังคม
ทาดาชิ ยาไน ผู้ก่อตั้งและประธานยูนิโคล่ ประธานและซีอีโอของฟาสต์ รีเทลลิ่ง กล่าวถึงว่า “เคต แบลนเชตต์เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของเธอ ทั้งบนเวทีและบนจอเงิน แต่ความชื่นชมของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความบันเทิงเท่านั้น ความมุ่งมั่นและการลงมือทำอย่างจริงจังของเธอปรากฏชัดในผลงานของเธอในฐานะแบบอย่างสำหรับผู้หญิง การให้คำปรึกษาแก่ศิลปินภาพยนตร์และละครเวทีรุ่นใหม่ รวมถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของเธอที่มีต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นในร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกรอบตัวเรา”
เคต แบลนเชตต์ กล่าวว่า “ดิฉันเห็นคุณค่าในความมุ่งมั่นของยูนิโคล่ที่ต้องการทำให้ชีวิตดีขึ้นผ่านเสื้อผ้า LifeWear ทั้งการดีไซน์เหนือกาลเวลา ความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบ ราคาไม่แพง เข้าถึงง่าย และเสื้อผ้าคุณภาพที่คงทน ดิฉันรู้สึกมีพลังที่ได้รับโอกาสในการช่วยยูนิโคล่พัฒนาปรัชญา LifeWear ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนคนรุ่นต่อไป การมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญและต่อสู้กับวิกฤตการอพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่ การตอบแทนชุมชน และการค้นหาวิธีที่มีความหมายในการมีส่วนร่วมสร้างโลกที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การได้กลับมาเชื่อมต่อกับแคลร์ เวท เคลเลอร์อย่างสร้างสรรค์ และการได้พูดคุยกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ ถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างแท้จริง”
เคต แบลนเชตต์ เป็นหนึ่งในนักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก เธอโด่งดังจากบทบาทต่างๆ มากมาย อาทิ Tár, Carol, The Aviator, Blue Jasmine และ Elizabeth รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งบรอดเวย์ เวสต์เอนด์ และโรงละครชั้นนำทั่วโลก เธอยังเป็นผู้กำหนดทิศทางของวงการละครเวที สร้างโอกาสเบื้องหลัง เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทซิดนีย์เธียเตอร์คอมพานี และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ เดอร์ตี้ฟิล์มส์ วงการแฟชั่นยกย่องให้เธอเป็นสไตล์ไอคอน และเธอยังติดอันดับหนึ่งในรายชื่อผู้แต่งกายดีเด่นระดับนานาชาติ
การร่วมงานระหว่างยูนิโคล่ ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จและความน่าเชื่อถือระดับโลกของเคต แบลนเชตต์ และมั่นใจว่าเธอจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกเหนือจากผลงานบนเวทีและภาพยนตร์แล้ว เคต แบลนเชตต์ยังสนับสนุนผู้พลัดถิ่นผ่านงานในฐานะทูตสันถวไมตรีระดับโลกของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และเธอยังเป็นสมาชิกของสภารางวัลเอิร์ธช็อต ทูตคนแรกของธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษเวกเฮิร์สต์ สมาชิกคณะกรรมการโรงละครแห่งชาติของสหราชอาณาจักร และเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งเทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์และมูลนิธิ NIDA เธอได้ให้การสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์และอุตสาหกรรมมากมาย รวมถึงมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ออสเตรเลีย กองทุนนักแสดงเพื่อการกุศล มูลนิธิ SAG-AFTRA และองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าออสเตรเลีย