เขย่าตลาด FMCG!! ZEEN เปิดตัวเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม Zeen Audit - Zeen Shop

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญในการนำดิจิทัลโซลูชันมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ล่าสุด ZEEN เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาระบบ AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจ FMCG และผู้ประกอบการร้านค้าปลีก เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มยอดขาย และพลิกโฉมธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Every Store Perfect” โดยได้จัดงาน Retail Summit 2025: Perfect Store Unleashed พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Zeen Audit และ Zeen Shop ที่มาพร้อมฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของทั้งแบรนด์และร้านค้าอย่างตรงจุด นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันวงการค้าปลีกไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท ซีน อินโนเวชั่น จำกัด (ZEEN Innovation Co., Ltd.) บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยที่ให้ความสำคัญกับการใช้ AI เข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการหน้าร้านของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ตรงกว่า 5 ปีในการทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลก และได้พัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความซับซ้อนของการจัดการร้านค้าในโลกจริง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง ZEEN ช่วยให้แบรนด์สามารถติดตาม ตรวจสอบ และบริหารการจัดวางสินค้าในแต่ละร้านค้าได้แบบเรียลไทม์
เอกชัย จิรชูพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซีน อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานฯ ว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในโลกของการค้าปลีก ทั้งจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโซลูชันมากมายเกิดขึ้น แต่ยังคงมีช่องว่างที่แบรนด์และร้านค้าจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับความซับซ้อนของธุรกิจในชีวิตจริงได้ ด้วยเหตุนี้ ZEEN จึงพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไม่เพียงออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงในร้านค้าทุกช่องทาง แต่ยังช่วยสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงในแง่ของยอดขายและการบริหารจัดการ”
“งาน ‘Retail Summit 2025: Perfect Store Unleashed’ที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายแนวคิดใหม่ให้กับวงการค้าปลีกไทย พร้อมทั้งเปิดตัวแพลตฟอร์ม Zeen Audit และ Zeen Shop ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน งานนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่คือพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์ประสบการณ์ และร่วมกันกำหนดทิศทางของร้านค้าในอนาคต ที่ไม่ใช่แค่ ‘ดี’ แต่ต้องเป็น ‘Perfect Store’ อย่างแท้จริง”
ภายในงาน ZEEN ได้เปิดตัวสองแอปพลิเคชัน Zeen Audit และ Zeen Shop ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ ZEEN Ecosystem ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าแบบครบวงจร โดย Zeen Audit คือระบบเก็บข้อมูล และตรวจสอบหน้าร้านด้วยเทคโนโลยี AI ที่มาพร้อมฟีเจอร์ Ticket ที่ช่วยแก้ปัญหา และแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องแบบ Real time กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ในทันที โดยครอบคลุมหลากหลายปัญหา อาทิ สินค้าขาดสต็อก ราคาผิด หรือการจัดวางสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และอื่นๆ อีกมากมาย ขณะที่ Zeen Shop เป็นแพลตฟอร์มสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของร้านค้าปลีกและพาร์ทเนอร์ เพื่อให้ร้านค้าช่วยจัดเรียงสินค้า และรักษาพื้นที่การจัดเรียงสินค้านั้นๆ ไว้ มากไปกว่านั้นยังมีระบบ Loyalty Program ที่มอบรางวัลและคะแนนสะสมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์สำคัญอย่างเสวนาในหัวข้อ “The Power of Merchandising in Retail - Insights from Leading Retail Brands” ที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก 3 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ได้แก่ วรภัทร ชวนะนิกุล Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บุญรอด), เกียรติศักดิ์ วรรธนะสุขสันต์ Head of SOT, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (Nestlé) และสุขุม หวานวารี Senior Manage - Route to Market บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (Brand’s) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กลยุทธ์ และเทคนิคจริงจากประสบการณ์ตรงของการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
วรภัทร ชวนะนิกุล Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บุญรอด) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมรีเทลตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการเติบโตของออนไลน์และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจลูกค้าและตอบสนองได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีและ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง เราเชื่อว่า AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่จะมาแทนที่คนที่ไม่ใช้ AI เพราะวันนี้ AI คือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าสังเกตคู่แข่ง วางกลยุทธ์ให้แม่นยำกว่าเดิม เราจึงนำ AI มาปรับใช้ทั้งในด้านการวางแผน การคิดกลยุทธ์สินค้า ไปจนถึงการพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้การเปลี่ยนแปลงระบบและการปรับตัวของคนจะเป็นความท้าทาย แต่เรามุ่งทำให้ทุกคนเห็นชัดว่าการใช้เทคโนโลยีคือการสร้างประโยชน์และความได้เปรียบในอนาคต”
ด้าน เกียรติศักดิ์ วรรธนะสุขสันต์ Head of SOT บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (Nestlé) เล่าว่า “เนสท์เล่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นเหมือนโอกาสให้เราได้เร่งนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานมากขึ้น ด้วยขนาดองค์กรที่มีทีมงานภาคสนามและฝ่ายขายกว่าพันคน การทำงานแบบแมนนวล (Manual) เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถตอบโจทย์ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อน และเมื่อมีข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เรามีเวลาและทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่”
ขณะที่ สุขุม หวานวารี Senior Manage - Route to Market บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (Brand’s) กล่าวว่า “หลังโควิดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่มาแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าออฟไลน์ จึงทำให้ร้านค้าออฟไลน์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจในยุคนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำและทันเวลา เทคโนโลยีไม่ได้แค่เปลี่ยนระบบงาน แต่เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทั้งหมด ทุกคนในองค์กรตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Merchandiser) ต้องปรับตัว และ Customer Relation Management กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึงลูกค้า เรามองว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยหลักคือ ทิศทางที่ชัดเจน การเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช่ ระบบหลังบ้านที่พร้อม และคนที่สามารถปรับตัวได้จริง ธุรกิจอย่าง FMCG จึงต้องเลือกลงทุนกับสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด”
อีกทั้ง ยังมี 3 แบรนด์ Rising Star ได้แก่ ณัฐนันท์ หุนตระกูล ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด (Hooray!), วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ CEO & Founder บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด (MizuMi, Bomi, Gentle Colors), ธานัท อนุตระกูลชัย Perfect Store Manager Mondelez International (Thailand) (Mondelez) ที่มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “Techniques and Knowledge from Rising Star Brands”
เริ่มจาก ณัฐนันท์ หุนตระกูล ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด (Hooray!) เล่าว่า “Hooray! เริ่มต้นจากการเป็นแบรนด์เล็กที่ต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งถ้าเรายังคิดแบบเดิมก็ยากที่จะสู้ได้ เราจึงสร้างโอกาสด้วยความยืดหยุ่นและการตัดสินใจที่รวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การมองคู่แข่ง แต่คือการแข่งกับตัวเองด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพทีมงาน และสอนให้ทุกคนใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เราให้ความสำคัญทั้งการทำงานหน้าร้านและหลังบ้าน เชื่อมโยงกันในระบบเดียว เพื่อให้การแก้ปัญหาชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเรายังเน้นการสื่อสารให้พนักงานและคู่ค้าเข้าใจเหตุผลและเป้าหมายร่วมกัน เราเชื่อว่าการใช้ Data และ AI จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ไม่ใช่แค่เพื่อตามให้ทัน แต่เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”
ถัดมาที่ วริษฐา สืบพันธ์วงษ์, CEO & Founder บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด (MizuMi, Bomi, Gentle Colors) เผยว่า “แบรนด์ของเราเริ่มต้นจากปัญหาส่วนตัวเรื่องการแพ้ครีมกันแดด จนกลายมาเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและเข้าถึงได้ง่าย แม้จะเผชิญความท้าทายมากมายตั้งแต่วันแรก แต่เราก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจากโลกออนไลน์สู่ Modern Trade และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การมีลูกค้าที่มี Brand Loyalty คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน และเราเชื่อว่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งไม่ได้มาจากยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาจากระบบหลังบ้านที่แข็งแรงและการทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายใน Ecosystem เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา”
และธานัท อนุตระกูลชัย Perfect Store Manager Mondelez International (Thailand) (Mondelez) กล่าวว่า “การทำรีเทลวันนี้ไม่ใช่แค่การวางสินค้าให้เต็มชั้น แต่คือการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้อง การแก้ปัญหาของหมดหรือวางผิดพาโนแกรม (Planogram) ไปจนถึงการสื่อสารกับทีมขายให้เข้าใจว่าทุกตำแหน่งบนเชลฟ์มีความหมายในการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาด เราลงทุนทำรีเสิร์ชและใช้เครื่องมือรวมถึง AI เพื่อให้รู้สถานการณ์หน้าร้านแบบเรียลไทม์และแก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะลูกค้ามีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจ การทำให้เขาหาสินค้าเราเจอทันทีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ Mondelez วางแผนกลยุทธ์ได้แม่นยำขึ้น แต่ยังช่วยสร้างการเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า และสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญในการยกระดับการทำงานรีเทลในอนาคต”