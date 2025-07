สานสัมพันธ์แน่น!! สจล.จัดกิจกรรม "วันลูกพระจอม ปี2568" ต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 8,000 คน

จัดกิจกรรมภายใต้ธีมซึ่งปีนี้มีนักศึกษาใหม่กว่า 8,000 คนเข้าสู่รั้วพระจอมอย่างอบอุ่น โดยกิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, กิจกรรมรับน้องรถไฟลูกพระจอม, และพิธีมอบเข็ม-เนกไทพระมหามงกุฎ ณ หอขนประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นอย่างคึกคักด้วยการรับน้องรถไฟ ณ สถานีหัวลำโพง มีนักศึกษาใหม่กว่า 700 คนร่วมเดินทางโดยขบวนรถไฟพิเศษไปยังสถานีพระจอมเกล้า พร้อมกิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้องในบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน และน่าจดจำ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 โดยขบวนรถไฟออกจากสถานีเวลา 08.00 น. ถึงสถานีพระจอมเกล้าเวลา 09.00 น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่ไปยืนรอต้อนรับเข้าสู่สถาบันอย่างอบอุ่นจากนั้นเริ่มกิจกรรมวันลูกพระจอม โดยผู้บริหารสจล. ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคณบดี คณะ และวิทยาลัยต่างๆ ร่วมต้อนรับน้องใหม่ในธีม “The Ocean Adventure” การผจญภัยในโลกท้องทะเล เพื่อสื่อความหมายว่า “การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดเปรียบเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่และลึกลงไปมีสิ่งใหม่ให้ค้นหาอีกมากมาย ซึ่งภายใต้การเรียนรู้ที่สจล.นั้น สถาบันจะเป็นผืนน้ำโอบกอดน้องๆด้วยความรัก และเป็นเกลียวคลื่นนำพาน้องๆ ไปถึงฝั่งฝันให้สำเร็จ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และการเสริมสร้างค้นหาพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับน้องๆ ทุกคน”นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีมีขบวนอัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารเข้าสู่หอประชุม และการมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎโดยอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ต่อด้วยคำปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่ โดยนายกองค์การนักศึกษา และการ ร้องเพลง “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสำนึกความเป็นลูกพระจอมอย่างสมบูรณ์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่นักศึกษาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ลูกพระจอม’ พร้อมเน้นย้ำถึงความพร้อมของสถาบันทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ที่ สจล. เรามีกิจกรรมที่หลากหลาย รองรับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา ทั้งฟิตเนส, การฝึกไดรฟ์กอล์ฟ, สนามกีฬา""กิจกรรมจากชมรมต่างๆ ที่พร้อมผลักดันน้องๆ ในทุกความฝัน เช่น ชมรม Cover Dance ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ส่วนการดูแลความปลอดภัยและชีวิตของนักศึกษาดำเนินการด้วยระบบ SMART AND SAFE UNIVERSITY ทั้งระบบการตรวจจับใบหน้า, การติดตั้งกล้อง CCTV รอบสถาบัน, การจัดระบบรถโดยสารวนรอบมหาวิทยาลัยไปจนถึง AIRPORT LINK ผ่านการติดตามเส้นทางด้วย KMITL UAPP รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้องแล็บที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย นอกจากนี้ เรายังมีโครงการพิเศษที่เปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตใน 2 โลเกชัน คือ ‘วิถีดาวและดิน’ ที่ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้จากธรรมชาติ และ ‘ไลฟ์สไตล์ทะเล’ ที่ชุมพร เพื่อเติมพลังชีวิตที่สร้างสรรค์”"กิจกรรมรับน้องรถไฟ" ลูกพระจอม ซึ่งเป็นประเพณีอันอบอุ่นที่สร้างสรรค์และสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ คณะต่างๆ รวมทั้งรุ่นพี่ ที่ช่วยกันจัดงาน ซึ่งพานักศึกษาใหม่เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีหัวลำโพงสู่สถานีพระจอมเกล้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และพลังแห่งการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้กว่า 6,000 คนในวันลูกพระจอมนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมกับบูธจากองค์การนักศึกษา สโมสร และผู้สนับสนุน (Sponsor) ก่อนเข้าสู่กิจกรรมช่วงบ่ายที่ใช้ชื่อว่า “KMITL FIRST STEP 2025” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสีสัน อาทิ กิจกรรมสันทนาการหน้าหอประชุม, แจกของที่ระลึก First Step, ร้องเพลงประสานเสียงโดย KMITL Chorus, แนะนำองค์กรนักศึกษาและ Roadmap การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, การแสดงผู้นำเชียร์และคทากรประจำสถาบัน, กิจกรรมแจกของรางวัล / Cover Dance (K-crush) การแสดงกลองของสถาปัตย์, ขบวนบายศรี, การแสดงนาฏศิลป์ และขับร้องเพลงบายศรี โดย KMITL Chorus, คอนเสิร์ตจาก KMITL Band, ปิดท้ายวันด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงค่ำจากศิลปิน Kicks Records ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในก้าวแรกของลูกหลานสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งนี้ สจล.ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งล่าสุด ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Research.com สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation”