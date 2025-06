จัด “Smart HR FINCoach 2025” บลจ.ทิสโก้ ปั้น HR ส่งต่อความรู้สมาชิก PVD

บลจ.ทิสโก้จัดโครงการ Smart HR FINCoach ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งให้ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้านแก่ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หวัง HR ส่งต่อความรู้แก่พนักงาน พร้อมมอบรางวัลให้สุดยอดบริษัทนายจ้าง 15 บริษัทที่ใส่ใจการเงินของพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่สี่จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Redefining Sustainability ความยั่งยืนเริ่มจากภายในองค์กร” และนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่สามจากซ้าย) ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ทั้งนี้ ภายในงาน บลจ.ทิสโก้ยังได้เชิญวิทยากรด้านการเงินจากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ น.ส.นฤมล บุญสนอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน” นายจักรพงษ์ เมษพันธ์ุ หรือโค้ชหนุ่มMoney Coach บรรยายในหัวข้อ “คุยเรื่องแก้หนี้” เตรียมความพร้อมก่อนเจอหนี้และการบริหารจัดการหนี้ พร้อมด้วยวิทยากรจากทิสโก้ให้ความรู้เรื่อง “จัดการ PVD และวางแผนลงทุนลดหย่อนภาษีให้ดี มีเป้าหมาย”เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้เดินหน้าโครงการ “Smart HR FINCoach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ แก่ตัวแทน และ HR ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ทิสโก้ โดยมุ่งหวังให้ตัวแทน และ HR ที่มาร่วมงานนำความรู้และเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับจากโครงการไปสื่อสารและให้คำแนะนำแก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน PVD ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามามีบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ทิสโก้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 246 บริษัท สามารถส่งต่อความรู้ทางการเงินให้แก่พนักงานมากถึง 20,000 คน และมีสุดยอด 15 บริษัทนายจ้างและกองทุน ที่นำความรู้จากโครงการไปส่งต่อให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถคว้ารางวัล TISCO PVD Best Employer Award 2025 ไปครองได้สำเร็จ“HR คือผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานของแต่ละองค์กร และมีหน้าที่สำคัญคือพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมถึงดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน หาก HR มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พนักงานอย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่พนักงานให้เป็นหนี้เท่าที่จำเป็น และบริหารจัดการเงินออมเพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อชีวิตหลังเกษียณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะหากพนักงานมีปัญหาด้านการเงิน อาจทำให้พนักงานมีความเครียด และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน” นางแขขวัญกล่าวอย่างไรก็ตาม บลจ.ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่งตรงถึงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านช่องทาง Line Official ภายใต้ชื่อ “Freedom by TISCO PVD” ช่วยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช็กยอดเงิน ดูสัดส่วนเงินลงทุนรายนโยบาย ดาวน์โหลดรายงานเงินกองทุน (I-statement) ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีโปรแกรมคำนวณเพื่อวางแผนภาษี และวางแผนเกษียณอย่างมีเป้าหมาย พร้อมคำแนะนำ และบทความที่เป็นประโยชน์ แชทบอทตอบคำถามยอดฮิตของสมาชิก พร้อมด้วยสิทธิพิเศษจากกลุ่มทิสโก้ ทั้งผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนที่คัดสรรมาเพื่อสมาชิกนอกจากนี้ ยังมีช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น โมบายแอปพลิเคชันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชื่อว่า “My PVD My TISCO” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้สมาชิกสามารถเช็กยอดเงิน ดูสัดส่วนเงินลงทุนรายนโยบาย และสถานะเงินกองทุนในปัจจุบัน เพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีช่องทางเว็บไซต์ E-Provident Fund ที่นอกเหนือจากการเช็กยอดเงิน ดูสัดส่วนเงินลงทุนรายนโยบาย และดาวน์โหลด I-statement ได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนออนไลน์ได้อีกด้วยสุดท้ายคือช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TISCO เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดีๆ พร้อมเกร็ดความรู้ด้านการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความมั่งคั่งในวัยเกษียณจาก TISCO Smart Retirement และบริษัทในกลุ่มทิสโก้อีกด้วย