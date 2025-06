AMARA ผนึก Doctor MEK Clinic ผุด "AM International Hospital" โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางแห่งแรก โชว์ "โบว์-เป้ย" สองพรีเซ็นเตอร์

การผนึกกำลังครั้งนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิดและสโลแกนซึ่งหมายถึงการขยายศักยภาพความงามของแต่ละบุคคลให้โดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น AM International Hospital พร้อมยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางไทยสู่ระดับสากล ด้วยการนำเสนอการบริการที่เหนือกว่า ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์เฉพาะทาง ที่สำคัญ ยังได้เปิดตัวสองพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต “โบว์-เมลดา สุศรี” และ “เป้ย-ปานวาด เหมมณี” อย่างเป็นทางการ ในฐานะตัวแทนของผู้รับบริการจริงที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากโรงพยาบาล และพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติAM International Hospital ถือกำเนิดขึ้นจากการผสานตัวอักษร “A” แทน Amara Clinic แพทย์ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ด้านไขมันและรูปร่าง (Fat & Body) และ “M” แทน Doctor Mek Clinic แพทย์ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ในวงการผิวพรรณและการฉีดฟิลเลอร์ด้านโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ (Filler) การรวมตัวครั้งนี้มุ่งตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการมอบผลลัพธ์การรักษาที่ปลอดภัย ยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางโรงพยาบาลฯ มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยการนำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การประเมินสภาพร่างกายด้วยเครื่องมือ Pre-Screening ที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาและความต้องการ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalized Solutions) โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุด จากการเข้าใจความแตกต่างของปัญหาและนำไปสู่วิธีแก้ที่เหมาะกับตัวบุคคลนั้นๆ ที่สุด พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะขยายฐานสู่ตลาดต่างประเทศภายในสิ้นปี 2025ด้วยประสบการณ์รวมกันกว่า 10 ปี AM International Hospital ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยมีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการดูแลเรื่องผิวพรรณและรูปร่าง อาทิ โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ โปรแกรมดูด-เติมไขมัน ผ่าตัดรูปร่าง ศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก ตัดหน้าอก ตัดนมน้อย ตัดหนังหน้าท้อง ยกกระชับผิว และโปรแกรม Endotine ยกกระชับหน้า และ ดูแลผิวแบบอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมลดน้ำหนัก เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้เข้ารับบริการทุกคน โดยมุ่งเน้นบริการเฉพาะบุคคล ด้วยความโปร่งใส และได้ผลลัพธ์จริง ภายใต้มาตรฐานการแพทย์ระดับสากล ที่มีความปลอดภัย มั่นใจได้ทุกเคสกล่าวว่า “AM International Hospital เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทย เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมถึงระบบการดูแลหลังการผ่าตัดและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด""นอกจากกลุ่มคนไทยแล้ว ต่างประเทศก็เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเพราะ โรงพยาบาลฯของเรามีความครบวงจรในทุกด้าน และจุดแข็งของเราก็คือ บุคลากรแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็นตัวท็อปที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี สวีเดน เยอรมัน ฯลฯ โดย 3 ประเทศที่มาใช้บริการมากที่สุด 1) อินโดนีเซีย 2) สิงค์โปร์ และ 3) ออสเตรเลีย รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มยุโรป เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นโรงพยาบาลความงามที่จะทำให้ทุกคนจะได้พบกับความมั่นใจและความงามที่แท้จริงของตัวเอง ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน คนไข้ทุกคนจะสัมผัสได้ตั้งแต่แอดมินที่ให้ข้อมูลและดูแลเป็นอย่างดี ทีมสต๊าฟที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ รวมถึงความปลอดภัยในทุกมิติ”กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพราะเราเชื่อว่าความงามที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการดูแลลูกค้าในระยะยาว (Life-long Caring Services) AM International Hospital จึงมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาที่จริงใจและโปร่งใส ยึดแนวทางที่เหมาะสมและตอบโจทย์แต่ละคน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ”เบื้องหลังการบริการที่ปลอดภัยของ AM International Hospital จึงอยู่ภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยระดับโลก ไปจนถึงการดูแลหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และเน้นย้ำถึงAM International Hospital (เอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล) “AMplify Your Beauty โดดเด่นทุกความงาม” พร้อมอยู่ข้างคุณทุกการเปลี่ยนแปลง พบบริการระดับพรีเมียมและมาตรฐานคุณภาพ ที่ไม่ใช่เพียงเป็นโรงพยาบาลความงาม แต่ยังเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้พบกับความมั่นใจและความงามที่แท้จริงของตัวเอง พร้อมก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยบริการที่ตอบโจทย์และได้มาตรฐาน