ทีทีบี เร่งเปลี่ยนผ่านสู่ "ธนาคารดิจิทัล" เต็มรูปแบบ ด้วย ttb spark tech

ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของทีมดิจิทัล ttb spark ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้าน Front-End เช่น การยกระดับแอปพลิเคชัน ttb touch ให้ทันสมัยและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานยุคใหม่ ซึ่งล่าสุดทีทีบีได้ขยายขีดความสามารถของทีมเชื่อมไปสู่โครงสร้างหลักของธนาคาร (core systems and infrastructure) ผ่าน ttb spark tech ที่รับหน้าที่ดูแลระบบเชิงลึกหลังบ้านทั้งหมดของธนาคารตั้งแต่ Integration Layer ไปจนถึง Payments and Processing Engine และถึง Core Banking and Data Foundation เพื่อวางรากฐานตาม Roadmap การทรานส์ฟอร์มด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ธนาคารไม่ใช่เพียงก้าวทัน แต่สามารถก้าวนำความต้องการตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและธุรกิจภายใต้โมเดลการพัฒนาด้วยคนในองค์กร ทีทีบีไม่เพียงสร้างทีมที่เข้าใจระบบอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังสามารถควบคุมคุณภาพ ลดต้นทุน และปล่อยฟีเจอร์ใหม่สู่ตลาดได้เร็วขึ้นแบบจับต้องได้ การลงทุนใน ttb spark tech จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ธนาคารตั้งเป้าพัฒนาและขยายศักยภาพของระบบที่มีความเสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยมีการวาง Roadmap และเป้าหมายทั้งระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว เพื่อให้ทีม ttb spark tech ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบงานของธนาคาร สามารถพัฒนาและต่อยอด (Develop & Customize) ระบบงานให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานและตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางรากฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมและรูปแบบของการใช้งานที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตทีม ttb spark tech ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งมอบดิจิทัลโซลูชันที่แตกต่างและมีความหมายให้กับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกระบบและโซลูชันมีความเสถียร ดูแลระบบงานราว 400 แอปพลิเคชันที่ใช้จริงทั้งกับลูกค้าและพนักงาน พร้อมเสริมความสามารถด้าน Cybersecurity ระบบการทำงานอัตโนมัติ Automation และ AI เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ไร้รอยต่อ มั่นคง และปลอดภัยในทุกจุด ทีทีบีจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่ธนาคารจะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญทางด้านTechตลอดปี 2567 ทีม ttb spark tech พัฒนาโครงการหลักแล้วมากกว่า 50 โครงการ โดยหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่น คือ การสร้าง Core Platform ใหม่ด้วยทีม ttb spark tech เอง ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ถึง 2–3 เท่า และปล่อยฟีเจอร์ใหม่สู่ตลาดได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่ม Productivity ให้กับทีมงานได้กว่า 21,000 ชั่วโมงผ่านการใช้ Robotics และ AIด้านระบุว่า ทีทีบีเชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพจากภายในองค์กร (Internal Capabilities) ผ่านการ Upskill และ Reskill โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งตั้งต้นจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โครงสร้างองค์กรของธนาคารจึงเอื้อให้ Business และ Tech ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการจัดตั้งทีมดิจิทัล ttb spark เมื่อ 3 ปีก่อน เพื่อพัฒนา Digital Innovation ภายในองค์กรและขับเคลื่อน Business Transformation มุ่งเน้นเรื่องการสร้าง Digital Platform ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ทางการเงินที่สะดวกขึ้น และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของการสร้างระบบไอทีแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผู้บริโภคต้องการบริการที่เฉพาะตัวมากขึ้นทั้งนี้ ทีม ttb spark tech ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร แต่ยังทำหน้าที่ Core Enabler ที่ช่วยขับเคลื่อนการเงินในโลกดิจิทัลในหลายด้าน ทั้ง Cloud, Data, Cybersecurity, Automation และ AI เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระดับประเทศที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและองค์กร ดังนั้นการทำงานกับทีม ttb spark tech จะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมใน "การปฏิรูปจากรากฐาน" ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ทำให้ธนาคารสามารถพัฒนาระบบงานทั้งระดับสาขาและระบบหลังบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนผ่านแนวคิด LEAN และ Agile ที่เน้นการทดลอง เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้วาง DNA ของทีมไว้ภายใต้หลัก “DARE” ได้แก่ Daring กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าAgile พร้อมเรียนรู้จากทุกการทดลอง และปรับตัวเพื่อก้าวให้เร็วกว่า REAL ทุกสิ่งที่ทำต้องวัดผลได้จริงไม่ใช่แค่แนวคิดที่สวยงาม และ Energetic ทำงานด้วยพลังบวก สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ทั้งหมดนี้เพื่อปลุกศักยภาพคนทำงานเทคโนโลยีให้ไม่ใช่แค่มาทำงานเป็น “พนักงานไอที” แต่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพราะเบื้องหลังการส่งมอบ “ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” คือ ทีมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ttb spark tech กำลังมองหาทีมที่มีความเชี่ยวชาญ และ Passion ด้านเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น เช่น Software Engineer, Quality Assurance, Solution Architect, Business Analyst, Project Manager, Cloud & Infrastructure, Cybersecurity โดยติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ได้ที่ ttbbank.com หรือ ttb LinkedIn“เป้าหมายของทีทีบี คือ การเปลี่ยนภาพธนาคารและพลิกโฉมประสบการณ์ทางด้านการเงินของลูกค้า สร้างความคล่องตัว และส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน เพราะทีทีบีเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่คือ “พลังขับเคลื่อนธุรกิจและประสบการณ์ลูกค้า” โดยมีทีม ttb spark tech เป็นกำลังสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและจุดประกายให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ด้วยดิจิทัลโซลูชันที่แตกต่างเพื่อช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” นายสุทธิกานต์ กล่าวสรุป