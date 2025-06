ส.ขอนแก่น ดอกย้ำแบรนด์แกร่ง ตามแนวคิด “Forward Thai Cuisine Wisdom to the World” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025

โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์จากแบรนด์ “ส.ขอนแก่น” อาทิ ไส้กรอกอีสานพริกสดพร้อมขิงดอง – โดดเด่นด้วยแนวคิดใหม่จนได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “FINALIST 2025” บนเวที THAIFEX – ANUGA Taste Innovation Show สะท้อนการพัฒนาอาหารไทยด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นระดับโลกแหนมตุ้มจิ๋ว และแหนมแท่ง – สินค้ายอดนิยมของ ส.ขอนแก่น ด้วยเอกลักษณ์รสเปรี้ยวแซ่บถึงใจ เนื้อนุ่มเด้ง เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและต่างชาติ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารไทยในเวทีสากล การันตีคุณภาพทั้งสองผลิตภัณฑ์ด้วยรางวัล IFFA DFV Global Meat Product Award จากเยอรมนี พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–31 พฤษภาคม 2568 ณ บูทหมายเลข 2T-45 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานีเปิดเผยว่า ส.ขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์อาหารไทยให้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ทั่วโลก สอดคล้องกับพันธกิจ “Wisdom Forward” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ทั้งด้านรสชาติ ความสะดวก และความปลอดภัย โดยปีนี้ ส.ขอนแก่น เข้าร่วม THAIFEX - ANUGA ASIA 2025 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ภายใต้แนวคิด “Forward Thai Cuisine Wisdom to the World” โดยมีความตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคสู่ระดับสากล ทั้งในแง่รสชาติแบบไทยแท้และความสะดวกในการบริโภค ซึ่งการเข้าร่วมงานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตัวนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง“สำหรับทิศทางการขยายตลาดต่างประเทศในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นรุกตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และสหราชอาณาจักร (UK) เนื่องจากในตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มที่ความนิยมอาหารเอเชียจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายจรัสภล กล่าวส.ขอนแก่น จะรุกตลาดตลาดต่างประเทศทั้งกลุ่ม B2C (Business-to-Customer) และ B2B (Business-to-Business) สำหรับกลุ่ม B2C จะมีการเปิดไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat: RTE) ภายใต้แบรนด์ ‘SOR KHONKAEN’ ซึ่งจะใช้ทำการตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเดิม 4 เมนูแรก ได้แก่ ข้าวต้มปลากะพง, ห่อหมกปลากะพง, แกงจืดสาหร่ายลูกชิ้นปลา และ ต้มยำปลากะพง เพื่อเป็นตัวแทนของอาหารไทยในรูปแบบที่สามารถตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องรสชาติ ความสะดวก และคุณค่าทางโภชนาการ โดยจะจับมือกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อเข้าจำหน่ายในกลุ่มค้าปลีกในต่างประเทศ ขณะที่ฝั่ง B2B บริษัทฯ วางแผนขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) โดยมุ่งเน้นเจาะตลาดที่มีร้านอาหารไทยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น สหราชอาณาจักร (UK), เยอรมนี, สวีเดน, นอร์เวย์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการประเภทดังกล่าวด้านเปิดเผยว่า ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 ปีนี้ บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สะท้อนจุดแข็งของแบรนด์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์คือ “แหนมตุ้มจิ๋ว” สินค้าขายดีอันดับ 1 ของบริษัทฯ และ “แหนมแท่ง” สองผลิตภัณฑ์กลุ่มแหนมที่มีรสชาติอร่อย เปรี้ยวแซ่บ กลมกล่อมลงตัว เนื้อนุ่มเด้งอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมการันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติ IFFA DFV Global Meat Product Award ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการเนื้อสัตว์แห่งเยอรมนีร่วมด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน คือ “ไส้กรอกอีสานพริกสด พร้อมขิงดอง” สูตรหมูเน้นๆ เนื้อแน่น รสชาติอร่อย เผ็ดแซ่บลงตัวด้วยพริกสดในลูกมาพร้อมขิงดอง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “FINALIST 2025” บนเวที THAIFEX – ANUGA Taste Innovation Show เวทีที่ช่วยผลักดันอาหารไทยที่มีการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยและมีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่ชัดเจนให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากล และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขึ้นสำหรับภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 นายจรัญพจน์กล่าวว่า บริษัทฯ สร้างรายได้ถึง 881.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า การเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะสินค้าชูโรงอย่าง “แหนม” และ “ไส้กรอกอีสาน” ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงเทรนด์ผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในอาหารไทยแท้ รสจัดจ้าน และคุณภาพพรีเมียม ซึ่งช่วยผลักดันยอดขายในตลาดในประเทศอย่างมีนัยสำคัญปีนี้ ส.ขอนแก่น จึงเตรียมเดินหน้าสร้างแคมเปญการตลาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเพื่อสร้างความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคต่อไป อาทิ ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ “Pride Month” ปีนี้ ส.ขอนแก่น ผนึกกำลังกับอินฟลูเอนเซอร์กลุ่ม LGBTQ+ เพื่อมาโปรโมตรสชาติ “เปรี้ยว” แซ่บถึงใจของผลิตภัณฑ์ “แหนมตุ้มจิ๋ว” ประเดิมแคมเปญด้วย “เอแคลร์ จือปาก” อินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาวโซเชียลที่มากับความกล้า และสีสันจัดจ้านที่เข้ากับแบรนด์ได้อย่างลงตัว พร้อมขบวน KOL สายปังอีกหลายท่าน ที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งเดือน สร้างกระแสความเปรี้ยวแซ่บของแหนมตุ้มจิ๋ว