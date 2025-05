SEA Bridge NextGen มุ่งปั้นผู้นำรุ่นใหม่อาเซียน ตั้งเป้าผลิต Future Talents 2 หมื่นคนต่อปี

กล่าวถึง “SEA Bridge NextGen” ว่าเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) และนวัตกรรมให้แก่เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานหรือเริ่มต้นธุรกิจ โดยใช้แนวทาง “Learning by Doing” ผ่านการทำงานจริงกับบริษัทและองค์กรในตลาดอาเซียน โดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายจาก SEA Bridge ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายตลาดและพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค (Growth Advisory and Regional Venture Studio) และประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามากประสบการณ์โครงการฯ เริ่มต้นขึ้นก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี 2566 โดยตลอด 5 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 2,000 คน และมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนจาก 46 มหาวิทยาลัย 12 สัญชาติ ผู้เข้าร่วมได้รับการปรับพื้นฐานด้านธุรกิจนวัตกรรมด้วย Online Training by SET and NIA, เรียนรู้หลักสูตรด้านการขยายตลาดจาก SEA Bridge, ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ 12 สัปดาห์ รวมถึง Mentorship Feedback จาก SEA Bridge และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)เมื่อปีที่ผ่านมา SEA Bridge NextGen ได้รับเกียรตินำเสนอผลงานในเวที “ASEAN Future Talent Forum 2024” ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมงานของเยาวชนที่ออกแบบแนวทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดในอาเซียนในปี 2568 นี้ โครงการได้รับใบสมัครจากนักศึกษากว่า 580 คน จาก 113 มหาวิทยาลัย 24 ประเทศ และ 20 เชื้อชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนี้ ใน Batch 6 ของปี 2025 มีผู้สมัครมาแล้วกว่า 580 คน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร Case Sponsor 20 องค์กร เพื่อจับคู่ร่วมงานกับผู้เข้าร่วมโครงการจากการคัดเลือก Top 100 ทั้ง 20 ทีม (ทีมละ 5 คน) โดยมีโจทย์ในการสร้างการเติบโตจากสินค้าใหม่ หรือตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย 10%ธนกฤษณ์ ย้ำว่า “หากเราต้องการเห็นอาเซียนก้าวสู่การเป็นภูมิภาคแห่งนวัตกรรม หัวใจหลักของการก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคแห่งนวัตกรรมคือคน เราจำเป็นต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผมหวังว่าโครงการ SEA Bridge NextGen จะเป็นสะพานเชื่อมเยาวชนกับโอกาสระดับภูมิภาคและระดับโลก”ที่ผ่านมา โครงการ SEA Bridge NextGenได้ให้โอกาสและสะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนในการสร้างผลกระทบเชิงธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง โดยหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าภูมิใจคือบริษัท Punpromotion (ปันโปร) บริษัทมีเดียไลฟ์สไตล์ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 17 ล้านคน ซึ่งได้รับข้อเสนอจากทีม NextGen ให้ขยายตลาดไปยังประเทศอินโดนีเซีย และสามารถต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่การดำเนินงานจริง โดยมีการจ้างงานนักศึกษาชาวอินโดนีเซียจากโครงการ NextGen ให้เป็นพนักงานคนแรกของบริษัทในตลาดใหม่นี้ อีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญคือแบรนด์แฟชั่นผ้าไทย Yayee ที่ได้นำกลยุทธ์การขยายตลาดและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งพัฒนาโดยทีม NextGen ไปใช้จริงในการเจาะตลาดมาเลเซีย โดยเน้นการสร้างเรื่องราวและจุดยืนของแบรนด์ไทยในเวทีอาเซียนนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากยังได้รับโอกาสเข้าทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับภูมิภาค เช่น KBank, TTB, CPF, CP Group และบริษัทจัดจำหน่ายชั้นนำอย่าง CAC ขณะเดียวกัน ยังมีศิษย์เก่าของโครงการที่สามารถพัฒนาแนวคิดธุรกิจของตนเอง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่งเสริมนวัตกรรมและทุนวิจัยของภาครัฐ เช่น TED Fund, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ไม่ต่ำกว่า 5 รายอีกด้วยปัจจุบัน SEA Bridge NextGen ได้ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, University of Economics HCMC (เวียดนาม), Soutsaka Institute of Technology (ลาว), และ Universiti Teknologi Brunei (UTB) รวมถึงกำลังเจรจาร่วมมือกับอีกกว่า 10 สถาบันทั่วอาเซียน เพื่อพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสำหรับเป้าหมายในอนาคต โครงการ SEA Bridge NextGen มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการขยายผลและเพิ่ม impact อย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนา Future Talents จำนวน 20,000 คนต่อปี ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ที่ผสานภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ โครงการยังมีแผนในการขยายความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรระดับภูมิภาค เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมร่วมกันอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการ พัฒนา Venture Building Platform เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าและเยาวชนที่ผ่านโครงการสามารถต่อยอดแนวคิดไปสู่การดำเนินธุรกิจจริงได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการให้คำปรึกษา สนับสนุนทรัพยากร และเชื่อมโยงกับแหล่งทุน ขณะเดียวกัน โครงการยังคงยึดมั่นในแนวทางการใช้ นวัตกรรมและ Social Entrepreneurship เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญห สังคม และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ New S-Curve ให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวสำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/NextGenSponsor เว็บไซต์บริษัท https://seabridge.space