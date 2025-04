MQDC แต่งตั้ง DHSC เครือดุสิตธานี เป็นผู้บริหารจัดการอาคารนิติบุคคล

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ประกาศแต่งตั้ง บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DHSC) ในเครือดุสิตธานี เป็นผู้บริหารจัดการอาคารนิติบุคคลโครงการ ‘Mulberry Grove The Forestias Condominiums’ คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Nurturing Multi-generational Living เพื่อรองรับการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกเจเนอเรชัน โครงการฯ ตั้งอยู่ภายใน The Forestias ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ 30 ไร่ ที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติ โดยเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Dimensional Well-Being) เพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาวะและมีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญยังมุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยทุกวัยใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าด้วยพื้นที่โครงการฯประมาณ 16 ไร่ ทั้งหมด 6 อาคาร ความสูง 7-8 ชั้น รวม 269 ยูนิต ห้องพักเริ่มต้นที่ขนาด 63.33 -69.15 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน ขนาด 99-100.77 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และขนาด 151.23-223.79 ตร.ม.สำหรับ 3 ห้องนอน ห้องแบบดูเพล็กซ์เริ่มต้นที่ขนาด 140.31- 438.17 ตร.ม. และเพนท์เฮาส์ขนาด 705-1,027 ตร.ม.ล่าสุดทางโครงการฯ ได้แต่งตั้งทาง บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DHSC) ในเครือดุสิตธานี เข้ามาบริหารจัดการอาคารนิติบุคคล เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยกล่าวว่า ทางโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums ได้มอบหมายให้บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DHSC) ในเครือดุสิตธานี เป็นผู้บริหารจัดการอาคารนิติบุคคลและพื้นที่ส่วนกลาง ที่มีประสบการณ์ดูแลและให้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง ยังได้เลือกสรรบริการพิเศษสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะได้แก่ Concierge Service เปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือในการประสานงานต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะสามารถแนะนำความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในครอบครัว"เราต้องการให้การอยู่อาศัยในโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การมีบ้านที่สวยงาม แต่ลูกบ้านจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดพิเศษ เราเชื่อมั่นว่าการร่วมงานกับ DHSC ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการนิติบุคคลในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ และมอบการบริการที่ผสานความอบอุ่นแบบไทยเข้ากับมาตรฐานระดับโลก และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ MQDC ในการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด" นายชาคริต กล่าวกล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกบ้าน ให้ได้รับทั้งความสะดวกสบาย บริการที่เป็นเลิศ และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด ‘Hotel-Inspired Living’ ที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลความปลอดภัย ไปจนถึงการสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านในทุกช่วงวัย เพื่อเติมเต็มความสุขและความรื่นรมย์ในทุกวันของการอยู่อาศัย ซึ่งหมายรวมถึงการผสานความร่วมมือกับลูกบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างชุมชนคุณภาพที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือดุสิตธานี ดำเนินธุรกิจรับงานบริหารโครงการที่พักอาศัยระดับบนคุณภาพสูง ทั้งการดูแลบริหารอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการฯ ตามมาตรฐานของกลุ่มดุสิตธานี ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Management service) ใน 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนงานบริการดูแลและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยระดับลักซูรี ส่วนงานให้คำปรึกษาและอบรมสำหรับผู้ประกอบการโครงการที่พักอาศัยที่ต้องการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว และส่วนงานบริการแม่บ้าน ดุสิต ออน ดีมานด์ (Dusit On Demand)