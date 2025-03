บางจากฯ รับ 2 รางวัลสุดยอดองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารคนและส่งเสริม Well-Being

•รางวัล Gold Award - สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2024

•รางวัลสุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร ประจำปี 2024 คะแนนสูงสุด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานประกาศรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2024 (People Management Award 2024) โดยบางจากฯ เป็น 1 ใน 3 องค์กร ที่ได้รับรางวัลครบทั้ง 2 ประเภท คือ รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2024 (People Management Award 2024) จากนางสุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พร้อมสารแสดงความยินดีจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และรางวัลสุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร ประจำปี 2024 (Well-Being Organization) คะแนนสูงสุด จากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ ในการบริหารคนควบคู่กับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีการดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้พร้อมกันนี้ นางราตรีมณี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Cultivating Well-Being Throughout the Employee Life Cycle: From Attraction to Separation” แลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาวะของพนักงานตลอดเส้นทางอาชีพ ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โดยแบ่งปันนโยบายการดูแลพนักงานและกลยุทธ์ในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบางจากฯ Bangchak100x ขับเคลื่อนโดย 3 แกนหลัก ได้แก่ การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และสร้างความสุขแบบคูณร้อยให้พนักงานด้วยแนวทาง 100xHappinessนางราตรีมณีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร ที่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผ่านการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือพนักงานที่มีความผูกพันสูงและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพราะบางจากฯ เชื่อว่า พนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กร และการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนงานนี้จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Human Capital Management Club (HCM) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association : TLCA)