นีโอ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ พัฒนานวัตกรรมสินค้า FMCG เจาะกลุ่ม Young Old – Gen Beta

โดย ‘บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด’ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้ากลุ่ม FMCG รองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ “Young Old (Yold) และ Gen Beta (เด็กเล็ก)” พร้อมสนับสนุนผลงานของนักวิจัยไทยให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามแนวคิด “จากหิ้ง สู่ห้าง” เพื่อต่อยอดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะในโลกธุรกิจจริง ตอกย้ำบทบาท “Segment Creator” ที่มุ่งคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน (Uplift the Essentials for Everyday Betterment)เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมถึงกลุ่ม Young Old (Yold) ที่แม้จะอยู่ในวัยเกษียณ แต่ยังคงปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างดี รวมถึงกลุ่ม Gen Beta หรือ กลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 0-3 ปี ที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของ นีโอ ในฐานะ ‘Segment Creator’ เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ที่เราให้ความไว้วางใจในการร่วมมือทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยที่มากกว่า 3,000 เรื่องต่อปี เราจึงสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงทรัพยากรและองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG มาผสานกับความเชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองตลาดดังกล่าวที่มีศักยภาพการเติบโตสูง สอดคล้องกับแนวคิด ‘จากหิ้ง สู่ห้าง’ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการค้นคว้าวิจัยร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของนีโอ ทั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนีโอสู่การเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่” นางสาวณิชมน กล่าวเพิ่มเติมกล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม การร่วมมือกับ ‘นีโอ แฟคทอรี่’ ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแนวความคิดของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาให้เกิดการบูรณาการทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงการทำธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาด ส่งเสริมระบบนิเวศในการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป”ทั้งนี้ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี “ทุกวัน” ให้กับผู้บริโภค ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ (Uplift the Essentials for Everyday Betterment) ด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าอุปโภคมากว่า 35 ปี ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก รวม 8 แบรนด์ ประกอบด้วย ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, ทรอส, เอเวอร์เซ้นส์, วีไวต์, สมาร์ท และโทมิ