TCP เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำ F&B ระดับเอเชีย

กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด พร้อมขับเคลื่อนตามกลยุทธ์การเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ปลุกพลังแบรนด์สินค้า (Fulfilling) ปลุกพลังธุรกิจเติบโต (Growing) และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) และที่สำคัญคือ การร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในไทยและต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ F&B ของเอเชีย”ในปี 2567 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์คุณภาพและนวัตกรรมในหลากหลายแบรนด์ เสริมทัพด้วยกิจกรรมกับผู้บริโภค ที่ออกมาสร้างความคึกคักในตลาดอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ และการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลก รวมถึงการลงทุนในโครงการที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพอันโดดเด่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจ และตอกย้ำถึงบทบาทขององค์กรไทยที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและปั้นแบรนด์ระดับโลกใหม่ๆ ตอกย้ำความเป็น “House of Great Brands” ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย- “เรดบูล โซดา” ส่งรสชาติใหม่ “บลูเบอร์รี แบล็กเคอร์แรนต์” ที่ร่วมพัฒนากับทีมเบคอนไทม์ Pro Player ROV อีสปอร์ต จนได้รสชาติที่ใช่ของเกมเมอร์ เติมเอเนอร์จี้และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังสร้างการเติบโตของเรดบูลในตลาดพรีเมียม- เปิดตัว “สปอนเซอร์ ไอโซโทนิก” เครื่องดื่มเกลือแร่สูตรหวานน้อย คืนความสดชื่นได้ไว ครั้งแรกของไทย ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำ เกลือแร่ และสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มล่าสุดของอุตสาหกรรมไทย พร้อมเจาะตลาดสปอร์ตดริงก์มูลค่า 5,400 ล้านบาท ตอบโจทย์เทรนด์ Health & Wellness- สปอนเซอร์ สร้างประวัติศาสตร์แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 (VNL) รอบชิงชนะเลิศ ครั้งแรกในประเทศ ซึ่งนับเป็นการสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคจากผู้ชมกีฬาทั่วโลกที่ได้เห็นแบรนด์สปอนเซอร์ ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคนในช่วงที่มีการแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือกับ Volleyball World- ส่ง “ฟาร์มซ่า” (FarmZaa) เครื่องดื่มจากน้ำมะปี๊ดโซดา จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับ “มะปี๊ด” จากสวนสู่ “ฟาร์มซ่า” ปูพรมทั่วประเทศ พร้อมจัดแคมเปญ “FarmZaa ปันน้ำใจสู่เกษตรกรไทย” เมื่อซื้อฟาร์มซ่าทุก 1 กระป๋อง ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ฟาร์มซ่าร่วมบริจาค 1 บาท สมทบให้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของปีคือการเปิด Red Bull Skate Park ที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนาสนามกีฬาในศูนย์กีฬาเบญจกิติให้เป็น ‘สเกตพาร์กสาธารณะในร่มแนวสตรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย’ แลนด์มาร์กใหม่ที่มาปลุกกระแสการเล่นกีฬาสเกตบอร์ด อินสไปร์คนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ พร้อมส่งเสริมสุขภาพที่ดีกลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่านความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายภูมิภาค พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรม F&B ระดับนานาชาติกลุ่มธุรกิจ TCP รุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยโฟกัสที่ตลาดจีนซึ่งมีมูลค่าตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานสูงถึง 3 แสนล้านบาท และเตรียมเริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานแห่งที่ 3 คือ โรงงานกว่างซี ช่วงต้นปี 2568 ที่ใช้งบลงทุนประมาณ 6,500 ล้านบาท- ส่งแบรนด์หลักอย่าง สปอนเซอร์ เรดดี้ และวอริเออร์ โชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 พร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง เพื่อขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ในตลาดต่างประเทศกลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าตามแผนงานบริหารจัดการน้ำร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างเป้าหมาย Net Water Positive หรือ การใช้น้ำสุทธิเป็นบวก โดยคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และมีความคืบหน้าจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้Product Excellence ในปี 2567 เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพทั้งการปรับปรุงสูตร และพัฒนาสูตรใหม่ รวมจำนวน 13 SKUs นับเป็น 72.92% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จากที่ตั้งเป้า 80% ในปี 2569- Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้รีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2567 และปีนี้ยังได้นำร่องการใช้ขวด rPET ในผลิตภัณฑ์แมนซั่ม คอลลาเจน สูตรน้ำตาลน้อย ครั้งแรกของฟังก์ชันนัลดริงก์ไทย ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic PET)- Low Carbon Economy หรือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ปัจจุบันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% และใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 80% โดยตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593- Water Sustainability การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลงได้ 24% เมื่อเทียบกับปี 2562 และสามารถคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนภายใต้โครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทยได้มากกว่า 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันโครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทยสามารถคืนน้ำกลับให้ชุมชนสะสมมากกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้กลุ่มธุรกิจ TCP บรรลุเป้าหมาย Net Water Positive ก่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2573สำหรับได้แก่- จัดงานประชุมด้านความยั่งยืน TCP Sustainability Forum 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในธีม “Water Resilience in a Changing Climate” ผนึกพันธมิตรกระตุ้นภาคธุรกิจไทยให้ยืดหยุ่นและปรับตัวเร็ว รับความท้าทายด้าน ‘ทรัพยากรน้ำ’ เพื่ออนาคต- โครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย จากความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ TCP หน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม และชุมชน ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขา Social Empowerment และ รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Steward Leadership 25 ประจำปี 2567 โดยกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลจัดแคมเปญใหญ่ WEnergy for the world ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม ตั้งแต่ภาพยนตร์โฆษณารักษ์โลกจากรียูสฟุตเทจ ไม่มีการออกกองถ่ายทำ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อด้วยงานวิ่งรักษ์โลก TCP WEnergy re.run 2024 ภายใต้คอนเซปต์ 3R ที่ให้ทุกคนมาร่วม reduce – reuse – recycle ในงานมุ่งสู่ zero waste ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีพร้อมร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เครือแก้วกรุงไทย และ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) และกิจกรรมลุ้นโชค “ดื่มฟรีตลอดปี รีไซเคิลตลอดไป เพียง ดื่ม-แยก-ลุ้น” โดยร่วมมือกับ บิ๊กซี ตั้งจุดรับบรรจุภัณฑ์ และเครือแก้วกรุงไทย เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป- รับโล่เกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2567 (Climate Action Leading Organization: CALO) ระดับยอดเยี่ยม จากการประเมินโดยคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)- รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาคารสำนักงานโรงงาน องค์กรต้นแบบจัดการขยะครบวงจร ในโครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต ประจำปี 2567 ของกรุงเทพมหานครล่าสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2567 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ร่วมพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ชุมชนบ้านแม่ขมิง อำเภอวังชิ้น และ ชุมชนบ้านห้วยขึม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่สนใจ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ (อพ.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) เพื่อสานต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2“การเติบโตอย่างยั่งยืนต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่เพียงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ยังมุ่งสู่การเป็นแรงผลักดันในการสร้างโลกที่ดีขึ้น เราจะเดินหน้า ‘ปลุกพลัง’ เพื่อวันที่ดีกว่า สำหรับผู้บริโภค สังคม และโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสราวุฒิ กล่าวสรุปในตอนท้าย