เอไอเอ แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง "เอกรัตน์ ฐิติมั่น - ชลิดา นครชัย"

การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันสุขภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและพันธกิจของเอไอเอในการมุ่งพัฒนาและสร้างความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ คุณเอกรัตน์จะรับผิดชอบในการบริหารงานที่เกี่ยวเนื่องกับประกันสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปจนถึงการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร การจัดตั้งเครือข่ายโรงพยาบาล การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้คนไทยเข้าถึงประกันสุขภาพได้มากขึ้นอย่างยั่งยืนเอกรัตน์ เป็นผู้นำที่มากด้วยประสบการณ์และมีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของเอไอเอมาตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้การบริหารของคุณเอกรัตน์ ฝ่ายการตลาดได้ประสบความสำเร็จในด้านสำคัญต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเติบโตของเอไอเอ ประเทศไทยเอกรัตน์ ฐิติมั่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก the Wharton School, University of Pennsylvaniaนอกจากนี้ เอไอเอ ประเทศไทย มีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้งแทนที่ เอกรัตน์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งคุณชลิดาจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเอไอเอ ประเทศไทยด้วยเช่นกันชลิดา เริ่มงานที่เอไอเอในปี 2559 โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย digital x รับผิดชอบในส่วนงานด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดลูกค้า โครงการเอไอเอเพรสทีจสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง การหาพันธมิตรด้านดิจิทัลแพลทฟอร์ม และเทคโนโลยีการตลาด (MarTech) ภายใต้บทบาทการทำงานในปัจจุบัน คุณชลิดาได้ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดดิจิทัลให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแคมเปญต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ สร้างฐานลูกค้าผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าแบบรายบุคคลชลิดา นครชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก Kellogg School of Management, Northwestern University