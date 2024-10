วิสัยทัศน์ สิ่งมีค่าที่สังคมไทยโหยหา / ครูฮ้วง

“Where there is no vision, the people perish.” —Hebrew Proverbเมื่อไม่มีวิสัยทัศน์ ความเป็นมนุษย์ที่แข็งเกร่งจะหายไปในบัดดลVision หรือ วิสัยทัศน์ คือการมองเห็นในสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปธรรมในปัจจุบัน แต่มองออกว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ทำ จะเป็นอย่างไร จากการกระทำที่ทำอยู่ในแต่ละวันและวิสัยทัศน์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และคุณภาพไม่เท่ากัน แต่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันคือคือพลังการขับเคลื่อนของชีวิต วิสัยทัศน์ที่แตกต่างคือเรือที่พัดให้ตัวเราไปสู่เป้าหมายที่ต่างกันหากวันนี้คุณต้องเลือกลูกน้องที่1. เรียนเก่ง2. ทำงานเก่ง3. มีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณควรเลือกใคร?คำตอบคือ ในเรื่องความรู้ ทักษะต่าง ๆ คุณสามารถฝึกและสอนได้แต่คนมีวิสัยทัศน์ จะมีแรงกระตุ้นจากภายในตัวเอง และมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งกระตุ้นสอนกันซ้ำ ๆเพราะฉะนั้นคุณควรเลือกลูกน้องที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีHelen Keller นักเขียน นักสิทธิสตรีที่ตาบอดหูหนวกตั้งแต่เกิด แต่สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานมากมามาย จนมีชื่อเสียงระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า" It's terrible to see and have no vision.""มันแย่มากนะ กลับสิ่งที่เรามองเห็นแต่กลับไม่สร้างวิสัยทัศน์ใด ๆ ให้เราได้เลย"แล้ววิสัยทัศน์จะหามาจากไหนวิสัยทัศน์ มาจากนิสัยความคิด ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ที่แต่ละคนผ่านมา การฝึกฝนตัวเอง สร้างสมจนในที่สุดกลายเป็นการความคิด วิจารณญาณ และวิสัยทัศน์หากคุณจ้างลูกน้องที่ทำงานได้ พวกเขาจะทำงานเพื่อเงิน แต่หากคุณจ้างลูกน้องที่มีความศรัทธาในสิ่งที่เขาทำอยู่ เขาจะมีวิสัยทัศน์ และทำงานอย่างทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย แรงใจบางคนคิดว่าหากมีเงินล้นฟ้าชีวิตจะมีความสุข แต่บางคนกลับมีความคิดว่าต้องใช้ชีวิตที่มีคุณค่าต่างหาก ชีวิตจึงจะมีความสุขนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเป็นห่วงและตระหนักถึงภัยของโลกร้อน จึงพยายามศึกษาลงลึก ทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับการตำหนิไม่เห็นด้วยจากกลุ่มพ่อค้า และฝั่งอำนาจทุนนิยมว่าใส่ใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องสิ่งที่น่ากลัวคือ ผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ ทำให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงมาก เช่น สงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ คิดว่าอำนาจคือสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษา จึงมีการแย่งชิงอำนาจ ซึ่งบางครั้งแลกมาด้วยชีวิตของลูกน้อง และประชาชนในประเทศและความเสียหายของการมีผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ มักทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างอย่างประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นวิสัยทัศน์เราควรสร้างจาก1. ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลที่ครบทุกด้าน ทั้งด้านบวกและลบ2. วิสัยทัศน์ที่ไม่ได้คิดเฉพาะประโยชน์ส่วนตน3. วิสัยทัศน์ที่ดีควรใช้อำนาจของคุณธรรมสมมติว่า นายบุญชัย อยากมีความสุขในชีวิต และพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสุข แม้ว่าจะแลกมาซึ่งครอบครัว สุขภาพ หรือความเครียดแบบหัวแตก เพราะเชื่อว่าเงินจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจริงๆ เช่นลูกติดยา ขาดความอบอุ่น ไม่รักและนับถือพ่อแม่ คนในครอบครัวไม่สามัคคี ไม่ผูกพันธ์กันเงินสักเท่าไรถึงจะซื้อสิ่งเหล่านี้กลับมาได้…ดังนั้นวันนี้ก่อนตัดสินใจคิด ทำงาน ทำธุรกิจใดๆ หรือแม้แต่ เลี้ยงลูก เราควรเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ที่ได้รับการฝึกขัดเกลา ทบทวนมาอย่างดี พร้อมคุณธรรมที่ส่งเสริมแล้วผลที่ตามมาจากการมีวิสัยทัศน์ที่ดี จะกลายเป็นความเป็นจริงที่งดงามต่อชีวิตมนุษย์ และสังคมรอบข้าง ความเสียหายไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน