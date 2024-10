เทคนิคการแสดงความคิดต่างไม่ให้ขัดใจนายฝรั่ง / ครูฮ้วง

ในการทำงานแต่ละวัน แทบปฎิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องมีความคิดไม่สอดคล้องกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องในหลาย ๆ ครั้ง แต่ปัญหาในการทำงานจริง ๆ แล้วไม่ได้อยู่ที่ความคิดต่างเพราะความคิดที่แตกต่าง หากรู้จักวิธีการแสดงออก หรือหาคำพูดสื่อที่ถูกต้อง ความคิดต่างหลายๆครั้งก็ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้ดังนั้นประเด็นของการนำเสนอความคิดต่างๆ ไม่ใช่การเงียบแต่อย่างเดียว หากแต่ต้องฝึกฝนวิธีการสื่อออกมาเป็นถ้อยคำที่เหมาะสมประโยคนี้มองเผินๆเหมือนจะใช้ได้ แต่จริงๆแล้วมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกย้อนแย้ง ว่าไหนบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วจะ "แต่…" ทำไมวันนี้เรามีเทคนิควิธีที่จะช่วยคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน สามารถเสนอความคิดที่ต่างให้ที่ทำงานเข้าใจ โดยไม่เกิดความบาดหมางกัน ขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ1.คุณควรเริ่มต้นโดยการเปิดใจรับฟังความคิดที่ต่างให้จบและเข้าใจก่อน จับใจความให้ได้ แล้วจึงพูดว่า2. แสดงสีหน้า ท่าทาง ของการเคารพความคิดผู้อื่นในที่ประชุม แม้จะฝืนแค่ไหน คุณควรฝึก เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดใจรับฟังคุณด้วย และตามด้วยคำพูดว่า3. จากนั้นแสดงความคิดของคุณที่แตกต่าง• ขั้นตอนนี้สำคัญมาก คุณควรหมั่นสังเกตก่อนว่าองค์กรของคุณนั้นทำงานในวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน เช่น High assertiveness คือ เป็นลักษณะองค์กรที่เปิดใจรับฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท เยอรมัน หรือ ออสเตรีย และอิสราเอล• ส่วน Low assertiveness คือ เป็นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมที่มีการแสดงออกแบบอ้อมๆ ต้องหมั่นศึกษาสังเกตมากเป็นพิเศษ ระมัดระวังการหัวเราะ การพูด เน้นการอ่อนน้อม ถ่อมตน มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติในแถบ ญี่ปุ่น ไทย นิวซีแลนด์หากในองค์กรนั้น สามารถแสดงออกแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา ต้องการความรวดเร็วในที่ประชุม การแสดงคำพูดขัดแย้งสามารถพูดออกไปได้เลยว่า"I don't think I can agree with your ideas completely."การแสดงออกซึ่งความคิดขัดแย้งนั้น ให้เถียงกันที่ความคิด ระมัดระวังที่จะไม่จู่โจมที่ตัวบุคคลและคำพูดที่ไม่ควรพูดในการแสดงความคิดต่าง ส่วนใหญ่จะเป็นคำพูดในลักษณะมุ่งโจมตีไปที่ตัวบุคคล เช่นโดยที่เราสามารถเปลี่ยนคำพูดให้เป็น positive tone โดยการพูดว่า(เสนอทางแก้ปัญหา)"ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณเสนอนะครับ และผมก็ชื่นชมความคิดของคุณเสมอมาเลย อย่างไรก็ตามนะครับ หากจะว่าไป ตอนนี้บริษัทเรางบประมาณในส่วนนี้ยังไม่พอสำหรับโครงการขนาดนี้นะครับ ผมเลยอยากขอเสนอความคิดาสักสามอย่างดังนี้ครับ..."การเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับกาลเทศะ จะช่วยทำให้การแสดงความคิดต่างของคุณฟังขึ้น และเริ่มมีการเปิดใจรับฟัง หากเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อหน้าคนหมู่มาก เช่นในที่ประชุม การพูดเริ่มต้นควรรักษาน้ำใจ และไม่พูดโพล่งขึ้นมาให้อีกฝ่ายต้องอับอาย เช่นการใช้คำพูดที่ไม่สมควรพูด เช่นคำพูดเหล่านี้นอกจากแสดงความไม่มืออาชีพ ยังเป็นการดูหมิ่นความคิดของเพื่อนร่วมงานและไม่ควรพูดอย่างยิ่งค่ะการพูดเสนอความคิดขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและสามารถพลิกสถานการณ์ให้สร้างสรรค์ ได้ทางเลือกแก้ปัญหาที่ล้ำหน้า ดังนั้นหากฝึกใช้ให้ถูกต้อง การทำงานในองค์กรที่มีพนักงาน หรือบุคลากรที่อาจมีความคิดต่างแต่เลือกที่จะพูดออกมาแบบให้เกียรติกันได้องค์กรนั้นก็จะดำเนินกิจการแบบมีประสิทธิภาพได้แบบสบายๆค่ะครูฮ้วง---------------------------