ฝึกเป็นคนเก่งที่ไม่เด่น / ครูฮ้วง

คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการเป็นจุดสนใจมั้ยคะเป็นธรรมดาในสังคมหมู่มาก ที่แต่ละคนจะมีความคิด ความคาดหวังที่ แตกต่างกัน แต่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในจุดแข็งของเราได้อย่างไร หากวันนี้ความคิด ความเชื่อ และตัวตนของเราจะต้องปรับไปเรื่อยเพื่อให้เป็นที่ถูกใจของคนอื่นคุณทราบมั้ยคะว่าการเติบโตของมนุษย์ที่รวดเร็วที่สุดมาจากการเติบโตเบ่งบานในจิตใจเป็นอันดับแรก หากในใจไม่อิ่มเอม วัตถุหรือบุคคลภายนอกแม้จะมีมากแค่ไหน ก็ยากจะมาเติมเต็มหากคน ๆ หนึ่งมีจิตใจที่มั่นคง เข้าใจตัวเอง และเข้าใจสังคม การพัฒนาความคิด การงาน ผลงาน จะดีขึ้นตามมาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องฝืนการเลือกที่จะไม่แสดงตัวหรือทำตัวไม่เด่น (Invisibility) เป็นคุณลักษณะสำคัญที่สามารถสร้างบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านศาสนา วิชาการ และศิลปะ มามากมายเราจะเห็นเศรษฐี นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล ดาราระดับโลกหลายคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่อาศัย สื่อออนไลน์แต่คนที่ไม่ทำตัวเด่น ไม่แสดงตัว ไม่โต้เถียง ภายนอกมักถูกมองว่าเป็นคนไม่มั่นใจ เห็นแก่ตัว หยิ่ง หรือความคิดไม่เป็นที่ยอมรับ คนเพื่อนน้อยมักจะถูกตราหน้าในสังคมไทยว่าเป็นคนที่นิสัยน่าจะมีปัญหาแต่องค์พระศาสดาของทุกศาสดา ท่านดำรงตนอยู่คนเดียว และเน้นการพัฒนาความคิด จิตใจของตนให้ดีก่อนเป็นหลัก จึงจะไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นแท้ที่จริงแล้วหากสังเกตให้ถ่องแท้ จะเห็นได้ว่า ผู้นำทางความคิด คนที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จระดับโลก พวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เข้าถึงตัวเองก่อน และฝึกความคิด จนผลงานออกมาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นคนพูดน้อย เก็บตัว ชอบอยู่กับการค้นหาคำตอบที่ตัวเองสงสัยมากกว่าออกงานสังคม และปฎิเสธการเป็นประธานกลุ่มสมาคมต่าง ๆ หลายต่อหลายครั้งแม้จะเคยได้รับการทาบทามให้เป็นประธานาธิบดีของอิสราเอล ไอสไตน์ได้ตอบกลับไปว่า"I prefer to deal with numbers. I am not good at dealing with people", mean: "Numbers are reasonable, and so I control them. People are too often unreasonable.""ผมขออยู่กับตัวเลขดีกว่า ผมไม่เก่งเรื่องคน ตัวเลขเป็นสิ่งมีเหตุมีผล แต่คนไม่ได้เป็นแบบนั้น"จากคำกล่าวนี้ ทำให้เรียนรู้จากได้ว่า ไอสไตน์ อาจจะเป็นบุคคลที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของมนุษย์ก็เป็นได้ มวลโมเลกุล ทุกอย่างคลื่นที่ในรูปแบบเดิมที่ติดตามศึกษาได้ แต่สังคมมนุษย์ไม่สามารถเอาแน่เอานอนได้หากวันนี้เราจะลองให้คุณค่าของการไม่แสดงตัวบ้าง คงลดความวุ่นวายในโลกได้ไม่น้อยลองมาดูกันว่าข้อดีของการทำดีไม่ให้เด่น มันมีคุณค่าอย่างไร1. คุณได้ศึกษา สังเกตการณ์ผู้คนและสังคมได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่ต้องออกความเห็น แต่ได้สังเกตการกระทำของบุคคลต่างๆในสังคม (Silent observer)ในการคิดวิเคราะห์สังคมจากการรับฟัง รับสารโดยไม่ด่วนตัดสิน ทำให้คุณไม่ถูกกดดันให้ต้องคิดตามแนวทางของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้อมูลของแต่ละกลุ่มก็อาจยังไม่ครบถ้วนสิ่งนี้ทำให้คุณเป็นคนเติบโตทางความคิดได้ไว ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน มีเหตุผลประกอบที่แข็งแกร่ง2. คุณไม่เครียดจากการถูกการต้องคิด หรือพูดเพื่อเอาใจคนอื่นสังคมปัจจุบันหลายๆคนถูกหล่อหลอมตัวตนจากความคาดหวังของคนอื่น หลายคนแต่งตัว เรียน ทำงาน ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด ใจไม่โน้มนำ แต่ต้องทำ เพราะความคาดหวังของสังคม หากได้อยู่เงียบๆ ทำให้เราได้กรอง ตกตะกอนความคิด ค่านิยมของตัวเรา และทำให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง3. ใช้ชีวิตแบบจริงใจกับตัวเอง (authentic life)เมื่อเราใช้ชีวิตแบบที่เป็นแก่นแท้ของเรา เราจะได้พบเพื่อน สังคมที่คิดคล้ายกัน และช่วยสนับสนุนพัฒนาคุณค่าความคิดนั้นขึ้นมา คนที่ชอบเรียนวิชาแขนงใด หากมีโอกาสได้ศึกษาลงลึกก็จะได้กลุ่มสังคมที่ถนัดเรื่องนั้นจะช่วยแนะนำ4. เป็นการป้องกันตัวเองจาก อิทธิพลด้านลบการใช้ชีวิตแบบสงบ เก็บตัว เป็นการลดเวลาที่จะต้องหัวเสีย โต้เถียง เสียเวลาต้องอธิบายจุดยืน อธิบายเหตุผลให้กับคนที่ไม่เข้าใจในรูปแบบชีวิตแบบเรามนุษย์แทบทุกคนเกิดมา มีข้อดี ข้อเสียไม่เหมือนกัน เราแต่ละคนรู้มากน้อยไม่เท่ากัน แต่หากใช้เวลา สมาธิ และความเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ ฝึกใช้ชีวิตแบบลงลึกถึงแก่นแท้ตัวเอง น่าจะมีคุณค่ามากกว่าต้องมาปรับตัวเพื่อความคาดหวังของคนอื่นเมื่อเราเข้าใจถึงตัวตนของตัวเองแล้ว ก็สามารถเผยแพร่ความรู้ความสามารถเชิงลึกของเราให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้