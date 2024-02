หลุดออกจากกรอบความคิด เปลี่ยนความคิดด้วยแรงต้านทาน / ครูฮ้วง

มนุษย์เราล้วนมีสัญชาตญาณที่ รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี สำหรับตัวเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักได้ว่า บางสิ่งเราควรที่จะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่มันจะสายไปหากเรารู้สักนิดว่าการฝึกเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นการกระทำ จะมีผลต่อการพลิกชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือ เราคงรีบเร่งที่จะพยายามทุ่มเทอย่างมากในการทำให้ตัวเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ฝันไว้อะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มนุษย์บางส่วนที่เหมือนจะไม่มีต้นทุนชีวิตมากมาย สามารถยืนหยัด ถึงขั้นบางคนก้าวข้ามขั้นมาเป็นคนระดับแนวหน้าของโลก ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมาราธอนอันดับ 1 ของโลก เศรษฐีโลก ทั้งวงการกีฬา และธุรกิจ หรือการศึกษา เรามักเห็นบุคคลมหัศจรรย์เหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนอกจากเรื่องดวงแล้ว น่าจะมีตัวแปรอื่นอีก เพราะคนแล้วนี้ สามารถสร้างความสำเร็จในสิ่งที่หวังเป็นร้อยครั้ง หรือทั้งชีวิต โดยปฎิเสธไม่ได้ว่าเขาเหล่านี้ต้องเจอปัญหาถ่าโถมมานับไม่ถ้วนอะไรที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถกล้าเผชิญหน้าความกลัวในใจของตัวเอง และลุกขึ้นมาสร้างการกระทำที่แก้ปัญหาที่เข้ามาไม่ยั้งในแต่ละวันได้อย่างไม่สะเทือน และคงจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก หากคนๆหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ได้รับรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง หรือไม่ได้มีโอกาสรู้ว่า หากเราแก้ไขนิสัยอะไรบ้างชีวิตเราจะเจริญขึ้น เราจะเก่งขึ้น รวยขึ้น และมีความสุขขึ้นการแก้ปัญหาความทุกข์ยากในแต่ละวัน จริงๆแล้วมันคือบททดสอบจริงๆของการคิดพลิกแพลงการใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์ เช่น เมื่อเราไม่มีความสุขในการทำงาน สำหรับหลายๆคน ทางแก้ง่ายๆคือการเดินไปขอลาออก เพื่อเลี่ยงปัญหาที่ตัวเองเผชิญแต่เราทำได้ดีกว่านั้น นั่นคือการครุ่นคิดให้ดี ว่าที่เราไม่มีความสุขเพราะปัจจัยอะไรบ้าง หากความสามารถยังไม่เข้าตา เปิดใจรับ และแก้ไขทักษะที่จำเป็น โดยสักวันเราจะเป็นคนที่เก่ง พร้อม และสามารถทำงานที่ใหม่วันนี้ลองถามตัวเองสักนิดว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อกับนิสัยบางอย่างของตัวเองหรือไม่ บางคนติดนิสัยชอบโกหก ขี้กลัว ขี้โมโห เกียจคร้าน แก้ปัญหาโดยใส่อารมณ์ และท้ายสุดเราเองก็หงุดหงิด และต้องรับโทษของนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดีไม่ใช่น้อยแต่นิสัยไม่ดีของเราไม่ควรถูกหมักหมมและปกปิดโดยที่ตัวเราเอง ไม่กล้าเผชิญหน้าที่จะแก้ไข หากเรากล้ารับ และใส่ใจอย่างแท้จริงที่จะปรับแก้ มันคงจะดีกว่าการใช้ชีวิตแบบหมักหมมกลบข้อเสียนิสัยไม่ดีไปเรื่อยๆเมื่อคนอ้วนยอมรับว่าตัวเองอ้วน และสร้างปัญหาสุขภาพ เขาเหล่านั้นจึงเลือกที่จะออกจากกรอบความสบายใจเดิม เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพแม้จะไม่อร่อย ลุกขึ้นมาฝืนใจออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง ร่างกายความดันสูงก็เลือกที่จะปฎิเสธอาหารที่ตัวเองชอบ แต่ไม่ดีต่อร่างกาย อย่างไม่มีข้อแก้ตัวการแก้ไขนิสัยที่เป็นจุดบกพร่องของตัวเอง คือทักษะความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญ ความคิดที่ดี เพื่อการลงมือทำอย่างหมั่นเพียร และต่อเนื่อง ให้เป็นการแก้ไขถาวรการลงมือเปลี่ยนแปลงเอาชนะความกลัวของตัวเอง โดยลงมือทำสิ่งที่มีคุณค่า จริงๆแล้วความเสี่ยงนั้นน้อยกว่า การเลือกอยู่ใน comfort zone เดิมๆ ที่นิ่ง และไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลง เพราะผ่านไปวันแล้ววันเล่า ใจเราจะยึดติด แต่โลกรอบข้างไม่มีอะไรที่หยุดอยู่ที่เดิม หากเราไม่ฝึกในการฝืนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชีวิตเรากำลังตกอยู่ในอันตราย และไม่สบายแบบที่เป็นอยู่เป็นแน่มนุษย์หลายคนเลือกที่จะอยู่ใน comfort zone เลือกที่จะใช้ชีวิตในกรอบเดิมๆ โดยลืมคิดไปว่า ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ความลำบากคือสัจธรรม ทุกศาสนาล้วนเตือนสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งที่สบายเฉพาะหน้าดังนั้นการฝึกชีวิตของเราเองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเริ่มจากฝึกปรับความคิด ลงมือปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยทุกวัน ฝึกใช้ชีวิตที่มีคุณค่าแม้ว่าจะต้านความสบายที่ตัวเองเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่นในความคิดเราสบายกับการนอนตื่นสาย แต่เราเลือกกระทำโดยลุกตื่นเช้ามาวิ่งเราชอบนอนคิดอะไรเพลินๆ แต่เราเลือก แต่เราทำงานทุกวันอย่างตั้งใจ ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ละวันทำให้เราคิดอะไรดีๆออกหรือเราคิดอยากให้ลูกเข้าใจเรา ลูกที่ไม่ดิ้อ แต่เราปฎิบัติตนเป็นพ่อแม่ที่รับผิดชอบ รักษาคำพูด และรับฟังการเลือกทำในการกระทำที่มีค่า ที่อาจค้านกับความสบายในความคิด เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นเราควรฝึกที่จะปรับ ลงมือทำ ในสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งนั่นคือพลังชีวิตที่นำไปต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความคิดได้ดีIf everyone has to think outside the box, maybe it is the box that needs fixing. — Malcolm Gladwell"ถ้าคนเรากล้าที่ยืนมองชีวิต นอกกรอบเดิมๆ เราจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแก้ไขอย่างแน่นอน"