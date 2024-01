สัมภาษณ์อย่างไรให้ผ่านทุกสนามสอบ / ครูฮ้วง

people skills

Shyness

struggle with sharing my ideas in group settings and speaking up during team meetings due to my introverted nature.

คำถามสำคัญในการเข้า Interview ทราบมั้ยคะว่าผู้สัมภาษณ์ถามคำถามนี้มาเพื่ออะไรคำถามนี้ต้องการวัดว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นคนแบบไหน เป็นคนที่รู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหน (self-awareness) และสิ่งที่สำคัญการสัมภาษณ์ลักษณะนี้ไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูล แต่มีรายละเอียดที่ลงลึกไปกว่าภาษาหรือคำตอบนั่นคือนิสัย ใจคอ และทัศนคติช่วงเวลาสำคัญในการได้รับโอกาสเข้าเรียนต่อ หรือทำงาน เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องผ่านด่านการสัมภาษณ์ การพูดอาจเป็นประโยชน์ช่วยการสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าพูดเก่งคือคำตอบสุดท้ายของทุกสายงานหลายคนตกม้าตายเพราะไปตอบคล้ายกันว่า"My strong point is hardworking, persistent, and patient." หรือบรรยายสรรพคุณอีกมากมายเราลองมาดูกันนะคะว่าคำตอบสัมภาษษณ์ที่ดีนั้นควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง1. มีจุดแข็งที่ตรงกับเนื้องาน (Relevant Strength) เช่น สายบริหาร ต้องการคนวิเคราะห์แก้ปัญหาเก่ง สายจิตวิทยาต้องการคนวิเคราะห์และรับฟัง2. ดูจริงใจโดยมีตัวอย่างเล่าประกอบ (storytelling)3. ผลลัพธุ์ที่ดีจากจุดแข็งนั้น (Result)ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสมัครเรียนทางสายงานบริหาร (Business Administration) สามารถตอบจุดแข็งได้ดังนี้I consider my leadership skills to be one of my greatest strengths. (เล่าตัวอย่างประกอบ) During my time as a department head, I successfully merged diversity of members and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. (ผลที่ได้) As a result, we were able to increase sponsorship by 5% within our first month as a new team.หรือหากเป็นสาขาที่ต้องเกี่ยงข้องกับผู้คน เช่น การสื่อสาร ก็สามารถตอบได้ว่าMyare my greatest strength. I find it easy to connect with almost anyone, and I often know how to empathize with others in an appropriate way.ส่วนการตอบในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน เป็นการแสดงให้รู้ว่าเรารู้ถึงข้อเสียของตัวเอง และเราพยายามหาทางแก้ เช่นis something that I struggle with in large groups. I find it intimidating to ask questions or raise points, so I have often remained quiet in the past. I have been trying to be more vocal in smaller groups to become more confident.ในการตอบจุดอ่อน ข้อเสีย สามารถเปลี่ยนจากคำว่า weakness เป็นคำว่า challenge ได้ เช่นMy challenge is the situation I have to speak in front of large audience.ข้อเสียของผมคือ ผมประหม่าเวลาต้องพูดต่อหน้าคนหมู่มากตัวอย่างที่ 2 เมื่อพูดข้อเสียแล้ววควรบอกไปด้วยว่าเราได้หาทางแก้ไขอย่างไรบ้าง เช่นI used toHowever, I have since known the importance of improving in this area. After that time, I realized that I needed to make changes to contribute more effectively.ทั้งนี้ในการตอบสัมภาษณ์ในยุคปัจจุบัน ควรเลี่ยงการใช้คำที่เป็นคำตอบที่เป็นคำซ้ำซาก (cliché) เช่น ข้อเสียของผมคือ ผมบอกโลกในแง่ดีเกินไป (optimism) หรือ เป็น perfectionism (ยึดความสมบูรณ์แบบ) เพราะคำเหล่านี้ได้ยินบ่อยจนแทบไม่มีผลในการเพิ่มคะแนนของคุณอีกต่อไปช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ คุณไม่จำเป็นต้องถ่อมตนมากจนจม แต่ก็ไม่ควรโอ้อวดถึงในระดับที่คำตอบดูไม่น่าเชื่อถือคำตอบแต่ละคนแตกต่างกันในการสัมภาษณ์ รูปแบบที่ถูกต้องคือการปรับใช้ให้เหมาะกับยุคสมัย และสถานการณ์ ดังนั้นผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องหมั่นสังเกตวัฒณธรรมองค์กรที่เรากำลังจะไปเข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมตัวให้พร้อม ตอบให้ชัดเจนด้วยบุคลิกที่สุภาพและมั่นใจ การสัมภาษณ์ในครั้งนั้นย่อมเป็นของคุณแน่นอน"No matter what happens, use it as an experience to grow from. Best of luck!"