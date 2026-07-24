หวิดโศกนาฏกรรม! รถรับส่งนักเรียนอัดท้ายบรรทุก 6 ล้อ ชนต่อเนื่อง 4 คัน เด็กเจ็บหลายราย หน้าพืชสวนโลกอุดรฯ

อุดรธานี - อุบัติเหตุเช้าวันนี้บนถนนมิตรภาพ บริเวณจุดก่อสร้างยูเทิร์นหน้าพืชสวนโลก รถรับส่งนักเรียนที่กำลังพาเด็กไปโรงเรียน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกก่อนเกิดชนต่อเนื่อง 4 คัน นักเรียนบาดเจ็บหลายราย เหลืออีกเพียง 2 กิโลเมตรก็จะถึงโรงเรียน
เมื่อเวลาประมาณ 08.10 น. วันนี้( 24 ก.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันหลายคัน บนถนนมิตรภาพ บริเวณหน้าพืชสวนโลก จุดก่อสร้างถนนและยูเทิร์น อำเภอเมืองอุดรธานี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี พร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอุดรธานี เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ก่อนแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพบรถที่ประสบอุบัติเหตุรวม 4 คัน ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทะเบียนจังหวัดหนองคาย รถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียนจังหวัดอุดรธานี รถบรรทุก 6 ล้อ สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ และรถรับส่งนักเรียนยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยรถรับส่งนักเรียนได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่พบผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีผู้ติดค้างอยู่ภายในบริเวณห้องโดยสารด้านหน้า เจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือนำตัวออกจากรถ ก่อนเร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลอุดรธานี เบื้องต้นทราบว่า รถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวเดินทางรับนักเรียนมาจากพื้นที่อำเภอเพ็ญ เพื่อไปส่งยังโรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร
นายสมปอง อายุ 47 ปี คนขับรถรับส่งนักเรียน เล่าว่า ได้ขับรถรับนักเรียนจากพื้นที่อำเภอเพ็ญตามปกติ เพื่อมาส่งที่โรงเรียน และเหลือระยะทางอีกเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงโรงเรียน ระหว่างขับตามรถคันหน้าอยู่ในช่องทางปกติ จู่ ๆ รถบรรทุก 6 ล้อที่อยู่ด้านหน้าเบรกกะทันหัน ตนพยายามหักหลบแต่ไม่พ้น จึงพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง
ด้านคนขับรถกระบะอีซูซุ ให้ข้อมูลว่า ขณะขับรถมาตามปกติ รถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่อยู่ด้านหน้าเบรกกะทันหัน เนื่องจากมีรถชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถ ตนจึงเบรกตาม จากนั้นรถบรรทุก 6 ล้อที่ขับตามมาก็เบรกหยุดเช่นกัน ก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านหลัง เมื่อรถรับส่งนักเรียนพุ่งชนท้ายรถบรรทุก ส่งผลให้รถแต่ละคันไถลกระแทกต่อเนื่อง
ขณะที่คนขับรถยนต์ไฟฟ้า BYD [vdว่า ด้านหน้ามีรถชะลอตัวสะสมบริเวณจุดกลับรถ จึงจำเป็นต้องเบรกตามรถคันหน้า ทำให้รถที่ขับตามมาต้องชะลอและหยุดรถตามลำดับ
ส่วนคนขับรถบรรทุก 6 ล้อ สปป.ลาว ให้การว่า เมื่อเห็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถกระบะอีซูซุเบรกกะทันหัน ตนจึงเบรกหยุดรถได้ทัน แต่หลังจากนั้นรถรับส่งนักเรียนที่วิ่งตามหลังมาไม่สามารถหยุดรถได้ทัน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง ก่อนแรงกระแทกจะทำให้รถไถลไปกระแทกรถคันหน้าเป็นทอด ๆ
นายเอกสิทธิ์ ทิมจอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 บอกว่า จากข้อมูลเบื้องต้น รถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวมีนักเรียนโดยสารมาประมาณ 22 คน ผู้บาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงคือผู้ที่นั่งบริเวณด้านหน้าของรถ 1 ราย ซึ่งยังต้องรอผลการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้ที่นั่งด้านหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีบาดแผลศีรษะแตกและรอยฟกช้ำจากแรงกระแทก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดเกิดเหตุเป็นถนนมิตรภาพขนาด 4 ช่องจราจร ทั้งขาเข้าและขาออกเมืองอุดรธานี และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก บริเวณใกล้จุดกลับรถยังพบเศษหินและเศษดินจากการก่อสร้างตกหล่นอยู่บนพื้นผิวถนนเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำผู้ขับขี่ทุกฝ่าย เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป