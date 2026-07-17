ม.ขอนแก่นเจ๋ง!ต่อยอดจากงานวิจัยแปรรูปกล้วยดิบเป็นแป้งไร้กลูเตน ประโยชน์เพียบ

หนองคาย-อาจารย์คณะสหวิทยาการ ม.ขอนแก่น นำกล้วยน้ำว้าดิบพืชเศรษฐกิจของหนองคาย คิดค้นวิจัยจนได้เป็นแป้งกล้วย ใช้ทำคุกกี้แทนแป้งสาลี เผยคุณประโยชน์เพียบ ปลอดกลูเตน ไฟเบอร์สูง จดสิทธิบัตรแล้ว นักศึกษาสานต่อเตรียมผุดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ทางเลือกใหม่สำหรับคนใส่ใจสุขภาพ
ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล พร้อมคณะ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมวิธีในการทำคุกกี้แป้งกล้วย ให้กับ นายพีรวิชญ์ ทองป้อง และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสหวิทยาการ ซึ่งเป็นผู้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยนี้เพื่อไปต่อยอดในฐานะผู้ประกอบการ
รศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ ซึ่งเป็นผู้ทำวิจัยคิดค้นแป้งกล้วย กล่าวว่า อาหารหลายชนิดโดยเฉพาะธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรซ์ นำมาทำผลิตภัณฑ์แป้งสาลี ขนมปัง พาสต้า ซีเรียล มีส่วนผสมของกลูเตนอยู่ ซึ่งการบริโภคกลูเตนมากเกินไปอาจส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถย่อยกลูเตนได้ เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย จนมีอาการผิดปกติในช่องท้อง โดยเฉพาะกับเด็กเล็กปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้แพ้กลูเตนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นจึงได้ทำการวิจัยค้นคว้าหาพืชที่ใช้ทดแทน ประกอบกับจังหวัดหนองคาย เกษตรกรมีการปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมาก เป็นตลาดส่งออกกล้วยน้ำว้าที่สำคัญ จึงได้นำกล้วยน้ำว้าดิบมาทำการวิจัย จนได้เป็นแป้งกล้วย นำมาแปรรูปทำเป็นคุกกี้แป้งกล้วย ใช้แป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสมช่วยร่วมกับเนย น้ำตาลในสัดส่วนที่เหมาะสม รับประทานได้ทุกวัย
โดยแป้งกล้วยนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติดี ปลอดกลูเตน ไฟเบอร์สูง รับประทานแล้วอยู่ท้อง ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ ซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เมื่อ 8 ส.ค.2562
ด้านนายสุรยุทธ วรรณวิเชษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสหวิทยาการ เป็นตัวแทนของคณะผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโยลี ในฐานะผู้ประกอบการ กล่าวว่า ได้ค้นหางานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เห็นว่า งานวิจัยคุกกี้แป้งกล้วยนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดี มีประโยชน์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปคุกกี้แป้งกล้วยออกสู่ตลาดในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ หากในอนาคตเห็นคุกกี้หรือขนม อาหาร ชนิดอื่นที่ผลิตจากแป้งกล้วย เป็นวัตถุดิบหลัก อยากให้เป็นทางเลือกสำหรับรับประทานขนมและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
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ขณะที่ ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวว่า งานวิจัยคุกกี้แป้งกล้วยนี้เป็นการค้นพบนวัตกรรมที่เห็นถึงพืชเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งคณะสหวิทยาการ พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดหนองคาย มีพืชเศรษฐกิจสำคัญหลากหลาย ครั้งที่แล้วมีงานวิจัยสับปะรดที่นำไปแปรรูปเป็นเวชสำอาง ในครั้งนี้เป็นคุกกี้แป้งกล้วย พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง
รวมถึงด้านประมงด้วย ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงานวิจัยที่ดีมีประโยชน์เพื่อต่อยอด ทั้งการสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ และส่งเสริมงานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลัง