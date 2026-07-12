สลด!ยายปลุกหลานสาววัย 17 ขับเก๋งไปตลาดเช้า หลุดโค้งพุ่งชนป้ายพลิกคว่ำดับคาที่ 2 ศพ

กาฬสินธุ์-เกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางสายขอนแก่น-ยางตลาด ยายวัย 63 ปี ปลุกหลานสาววัย 17 ปี ให้ช่วยขับรถเก๋งพาไปตลาดเช้า เผยหลานยังขับรถไม่คล่อง ประกอบกับมีฝนตกถนนลื่น ส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งชนป้ายข้างทางพลิกคว่ำหงายท้องกลางทุ่งนา ดับสลดคาที่ทั้งยายและหลาน 2 ศพ ห่างจากบ้านเพียง 1 กิโลเมตร
เมื่อเวลา 07.34 น. วันนี้(12 ก.ค.) พ.ต.ต.ประสงค์ สีหาจ่อง พนักงานสอบสวนเวร สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งเปิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนป้าย พลิกคว่ำลงข้างทาง มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบนเส้นทางสายขอนแก่น-ยางตลาด บริเวณใกล้กับป้ายรูปปั้นไดโนเสาร์ ก่อนถึงบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประมาณ 500 เมตร
หลังรับแจ้งพร้อมด้วย แพทย์เวรโรงพยาบาลยางตลาด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ หน่วยกู้ภัยอโสกเชียงยืน หน่วยกู้ภัยเอ็งเต็กตึ้ง หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหัวนาคำ และหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลโพนทอง รุดเดินทางไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋ง สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กน 5223 มหาสารคาม สภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า เสียหายยับเยิน ตกอยู่บริเวณกลางทุ่งนา ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต กระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิต 2 ราย อยู่บริเวณเสาป้าย เป็นเพศหญิง ทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวเบญจวรรณ เมฆา อายุ 17 ปี (ผู้ขับขี่) นางสาวละออง คำลือ อายุ 63 ปี (นั่งข้างคนขับ) ทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยเป็นยายกับหลานกัน
จากการสอบถามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุยายได้ปลุกหลานสาววัย 17 ปี ให้ช่วยขับรถออกจากบ้าน เพื่อจะเดินทางไปจ่ายตลาดเช้าที่บ้านหัวคำ แต่เนื่องจากหลานสาวยังขับรถไม่ค่อยเก่ง และยังไม่มีความชำนาญมากนัก เมื่อขับรถออกมาได้เพียงประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกถนนลื่น จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้รถเกิดเสียหลัก พุ่งชนป้ายริมข้างทางพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้ทั้งสองเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง พร้อมแพทย์เวรได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยแพทย์เวรลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต ในส่วนของซากรถยนต์ร้อยเวรเจ้าของคดีได้สั่งการให้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.โนนสูง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
หลังเสร็จสิ้นการชันสูตร ญาติผู้เสียชีวิตมีความประสงค์ติดต่อขอความช่วยเหลือนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เคลื่อนส่งยังวัดป่าบ้านสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม พร้อมทั้งติดต่อขอรับหีบศพบริจาค ทางสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ จึงได้นำหีบศพที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธามาบรรจุร่างผู้เสียชีวิต และจัดรถอุปกรณ์ออกปฏิบัติการนำส่งร่างยายและหลาน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป