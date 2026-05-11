วงแตก!! สืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี บุกรวบ 11 นักพนัน ล้อมวงเล่น “กำถั่ว” กลางป่าละเมาะ ต.ช่องสะแก พบใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่เล่น-มีคนดูต้นทาง

เพชรบุรี - ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี เปิดปฏิบัติการบุกจับวงพนัน “กำถั่ว” กลางป่าละเมาะพื้นที่ ต.ช่องสะแก รวบนักพนันชายหญิงได้ 11 ราย พร้อมอุปกรณ์เล่นพนันและเงินสด พบใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่เล่น หลบตาเจ้าหน้าที่ มีคนดูต้นทาง-ใช้รถจักรยานยนต์รับส่งนักพนันเข้าออกพื้นที่อย่างแนบเนียน
เช้ามืดวันนี้ (11 พ.ค.) พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี เข้าจับกุมกลุ่มนักพนันลักลอบเล่นการพนันกลางป่าละเมาะ พื้นที่หมู่ 4 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลังสืบทราบว่ามีการรวมตัวเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
โดย พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ชัยมาลา รอง ผกก.สส.ฯ และ พ.ต.ท.รณชัย จันทรปรุง สว.สส.ฯ นำกำลังชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่าละเมาะ พื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้าง พบกลุ่มนักพนันกำลังนั่งล้อมวงเล่นการพนัน “กำถั่ว” พนันเอาทรัพย์สินกันอย่างคึกคัก เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม กลุ่มนักพนันต่างพากันวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัว น.ส.สุธิฯ อายุ 41 ปี ชาว ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พร้อมพวกรวมชายหญิงได้ทั้งหมด 11 ราย
พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษจดสกอร์ ไพ่ ไม้เขี่ย ลูกเต๋า ถ้วยไฮโลพร้อมฝาครอบ เงินสดจำนวนหนึ่งที่ใช้เล่นพนัน และอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า กลุ่มพนันดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบเล่นการพนันแบบย้ายสถานที่ไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำจุดเดิม โดยจะจัดพื้นที่จอดรถไว้ภายนอก และใช้รถจักรยานยนต์รับส่งนักพนันเข้าไปยังจุดเล่นภายในป่าละเมาะ อีกทั้งยังมีคนคอยดูต้นทางและสอดส่องบุคคลแปลกหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “ลักลอบเล่นการพนัน (กำถั่ว) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ามือ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป