ถังแก๊สก็ได้นะ!โรงจำนำกาฬสินธุ์ลดดอกเบี้ยเหลือ0.25ช่วยผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

กาฬสินธุ์-โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรับลดดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25 ต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่พบนำทองรูปพรรณ ผ้าไหม เครื่องใช้ไฟฟ้า และแม้แต่ถังแก๊สและเครื่องมือช่างมาจำนำ ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้บริการที่สถานธนานุบาล หรือ โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป นำสินทรัพย์ที่มีค่ามาจำนำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อนำเงินไปจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะซื้อชุดนักเรียน สมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเข้ามาต่อดอกเบี้ย และไถ่ถอนทรัพย์สินของตนเอง ทำให้แต่ละวันมีเงินสะพัดหมุนเวียนหลายล้านบาท
จากการสอบถามพบว่า ทรัพย์สินที่ประชาชนนำ มาจำนำแลกเป็นเงินสดนั้น ส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ นอกจากนี้ยังมีผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย หรือผ้าไทยประเภทต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งทีวี ถังแก๊ส เครื่องมือช่าง ซึ่งทางสถานธนานุบาลกาฬสินธุ์ ได้ปรับลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้
นางมยุรีย์ คำริแง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางสถานธนานุบาลได้มีการปรับลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม ตามมาตรการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลดดอกเบี้ยต้อนรับเปิดเทอม สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท 3 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนจากอัตราดอกเบี้ยปกติ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน และเงินต้นเกิน 5,000 บาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเพื่อลดภาระของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้
นางมยุรีย์ กล่าวอีกว่า สำหรับทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำส่วนใหญ่เป็นทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ นอกจากนี้ยังมีผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย หรือผ้าไทย ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง รวมทั้งยังมีถังแก๊สด้วย ซึ่งทางสถานธนานุบาลก็ได้รับจำนำไว้ เพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ