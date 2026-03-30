(คลิป)เปิดวงจรปิด! นาทีรถปาเจโร-เก๋งแดงไล่จี้ยิงดับหนุ่มโฟร์แมน บนมอเตอร์เวย์ M6 ตร.ตั้ง 3 ปมสังหาร ระดมกำลังไล่ล่า

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เปิดกล้องวงจรปิด และกล้องหน้ารถ เผยนาทีมือปืนขับรถปาเจโร สปอร์ต สีขาว และเก๋งแดงตามไล่จี้รถกระบะหนุ่มโฟร์แมนบริษัทรับเหมาชื่อดัง ก่อนยิงดับบนมอเตอร์เวย์ M6 ตร.ตั้ง 3 ปมสังหาร พร้อมระดมกำลังไล่ล่า พ่อแม่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ วอน ตร.เร่งล่ามือปืน ขอความเป็นธรรมให้ลูก ยันมีเมียคนเดียว ขณะบริษัทออกแถลงแจงผู้ตายเป็นพนักงาน ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่มีข้อขัดแย้งทางธุรกิจ
วันนี้ (30 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน ได้รับแจ้งจากรถยกว่าพบชายเสียชีวิตอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 บริเวณกิโลเมตรที่ 172 ช่วงระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็ก ไปตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาขึ้นตัวเมืองนครราชสีมา ทราบชื่อภายหลังคือ นายศุภกร ไตรภพกลาง (กอล์ฟ) อายุ 30 ปี นายช่างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดัง นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณไหล่ทาง ใกล้กัน พบรถกระบะ ทะเบียน 4 ฒง 4536 กรุงเทพมหานคร ด้านหลังติดสติกเกอร์ บริษัท สิทรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง เสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุนั้น
ล่าสุดวันนี้ความคืบหน้าของคดีมีหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเกิดเหตุ และคลิปวงจรปิดมุมสูง พบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ต สีขาว ไม่ทราบทะเบียน ขับไล่บี้กับรถของผู้ตาย โดยมีรถยนต์เก๋ง สีแดง ขับปาดแซงนำหน้า และพยายามเบรก เพื่อให้รถผู้ตายจอด จากนั้นในเวลาต่อมา มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านเห็นรถทั้ง 3 คันจอดอยู่ไหล่ทาง และมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันบางอย่าง จนมีผู้มาพบร่างนายศุภกรถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตอยู่ด้านท้ายรถของตนเองดังกล่าว
ตำรวจ สภ.สูงเนิน ท้องที่เกิดเหตุ ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูธรภาค 3 และตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถต้องสงสัยทั้ง 2 คันเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้แล้ว โดยได้สอบสวนพยานแวดล้อมไปแล้ว 7 ปาก และเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดี
ด้านครอบครัวของ นายศุภกร ไตรภพกลาง (กอล์ฟ) อายุ 30 ปี ช่างโฟร์แมนที่ถูกยิงเสียชีวิต ได้เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ ณ จุดเกิดเหตุ บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 (M6) กิโลเมตรที่ 172 ขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมา ก่อนนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 1 วัดโคกตลาด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569
นายชินนโชติ ไตรภพกลาง บิดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวลูกชายถูกยิงเสียชีวิตรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก พร้อมเชื่อว่าสาเหตุอาจมาจากเหตุขับรถปาดหน้ากันจนเกิดความไม่พอใจ ยืนยันลูกชายเป็นคนใจเย็น ไม่เคยมีปัญหากับใคร พร้อมวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ และขอความเป็นธรรมให้ลูกชายอย่างถึงที่สุด
ด้าน คุณเอ ญาติผู้ตาย ขอชี้แจงกรณีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตมีภรรยาหลายคน ว่าไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าผู้ตายมีภรรยาเพียง 1 คน และเป็นคนตั้งใจทำงาน อัธยาศัยดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
ขณะที่บริษัทต้นสังกัดได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ พร้อมยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพียงพนักงานของบริษัท และไม่มีข้อขัดแย้งทางธุรกิจตามที่มีการคาดเดา โดยคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้าย ซึ่งได้เบาะแสเป็นกล้องวงจรปิดพบรถปาเจโรสีขาวขับตามรถผู้ตายและจอดไหล่ทางด้วยกันก่อนมีผู้มาพบศพ
ส่วนความคืบหน้าคดี ล่าสุด พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (รอง ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ทั้งตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ สภ.สูงเนิน เร่งไล่ล่าผู้ต้องสงสัยอย่างกระชั้นชิด
จากการตรวจสอบแนวทางสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้พุ่งเป้าไปที่รถต้องสงสัย ซึ่งปรากฏในคลิปข่าวก่อนหน้านี้ ได้แก่ รถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ต สีขาว และรถเก๋งสีแดง ซึ่งขับตามประกบกันมาในช่วงเวลาเกิดเหตุ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งส่วนตัว, ปมชู้สาว, เหตุจากการขับขี่รถปาดหน้ากัน
ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง โดยคดีดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก และผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังฝากถึงประชาชนที่ใช้รถสัญจรผ่านเส้นทางถนน M6 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป หากมีคลิปภาพจากกล้องหน้ารถหรือหลักฐานใดที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ขอให้ช่วยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ของตำรวจ เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและนำตัวคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็ว