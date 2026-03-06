CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เซ็นทรัลพัฒนา วางศิลาฤกษ์ ห้าง ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’สร้างติดรั้ว ม.ขอนแก่น นับถอยหลังสู่แลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของขอนแก่น เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้ เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
เช้าวันนี้(6 มี.ค.)บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)- CPN จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” แลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของขอนแก่น เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดย วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และกลุ่มงานพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญก่อนการเปิดแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของจังหวัดในปีนี้
“เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 30 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม PHYLL KHONKAEN และ GO! Hotel แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งการใช้ชีวิต การพักผ่อน และที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกันแบบ Seamless Journey โครงการนี้จะเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพของเมือง ติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค และใกล้โรงพยาบาลสำคัญของจังหวัด สะท้อนบทบาทขอนแก่นในฐานะเมืองการศึกษาและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการจึงออกแบบ โดยให้คนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญของพื้นที่ พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนหลากหลาย ทั้งนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ คนทำงาน และชุมชนเมืองโดยรอบ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ Indoor Garden แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น พื้นที่สีเขียวภายในอาคารที่ถูกออกแบบให้เป็น Pause Point ของชีวิตกลางเมือง เพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อนและมี Quality Time ในทุกวัน พร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น Tops, SuperSports, PowerBuy, B2S และ Auto1 และก่อนการเปิดให้บริการ โครงการได้สร้างสีสันให้เมืองขอนแก่น ผ่าน Art Wall Exhibition บนรั้วโครงการ จากความร่วมมือระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิลปินรุ่นใหม่อย่าง Vachboy ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเมืองในมุมมองร่วมสมัย สร้าง The New Vibe of Khon Kaen ตั้งแต่ก่อนโครงการเปิดจริง
“เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 20 พฤษภาคม 2569 และกำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่สะท้อนการเติบโตของขอนแก่นในฐานะเมืองรุ่นใหม่ของภาตะวันออกเฉียงเหนือ