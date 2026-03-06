xs
xsm
sm
md
lg

CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เซ็นทรัลพัฒนา วางศิลาฤกษ์ ห้าง ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’สร้างติดรั้ว ม.ขอนแก่น นับถอยหลังสู่แลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของขอนแก่น เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้ เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น



เช้าวันนี้(6 มี.ค.)บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)- CPN จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” แลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของขอนแก่น เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดย วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และกลุ่มงานพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญก่อนการเปิดแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของจังหวัดในปีนี้

“เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 30 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม PHYLL KHONKAEN และ GO! Hotel แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งการใช้ชีวิต การพักผ่อน และที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกันแบบ Seamless Journey โครงการนี้จะเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพของเมือง ติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค และใกล้โรงพยาบาลสำคัญของจังหวัด สะท้อนบทบาทขอนแก่นในฐานะเมืองการศึกษาและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการจึงออกแบบ โดยให้คนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญของพื้นที่ พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนหลากหลาย ทั้งนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ คนทำงาน และชุมชนเมืองโดยรอบ


หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ Indoor Garden แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น พื้นที่สีเขียวภายในอาคารที่ถูกออกแบบให้เป็น Pause Point ของชีวิตกลางเมือง เพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อนและมี Quality Time ในทุกวัน พร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น Tops, SuperSports, PowerBuy, B2S และ Auto1 และก่อนการเปิดให้บริการ โครงการได้สร้างสีสันให้เมืองขอนแก่น ผ่าน Art Wall Exhibition บนรั้วโครงการ จากความร่วมมือระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิลปินรุ่นใหม่อย่าง Vachboy ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเมืองในมุมมองร่วมสมัย สร้าง The New Vibe of Khon Kaen ตั้งแต่ก่อนโครงการเปิดจริง


“เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 20 พฤษภาคม 2569 และกำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่สะท้อนการเติบโตของขอนแก่นในฐานะเมืองรุ่นใหม่ของภาตะวันออกเฉียงเหนือ

CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้
CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้
CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้
CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้
CPN วางศิลาฤกษ์ "เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส"ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้