AOT พร้อมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศรับฟังข้อมูลสู้รบชายแดนอุบลฯ รองแม่ทัพ 2 ชี้ปะทะรอบ 3 มีหรือไม่ยังคาดไม่ได้

อุบลราชธานี-คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) พร้อมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเหตุปะทะรอบ 2 ชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหวัดศรีสะเกษ รองแม่ทัพภาค 2 เผยยังคาดการณ์ไม่ได้ ว่าจะมีปะทะรอบ 3 อีกหรือไม่
วันนี้ (22 ม.ค.) ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมการข่าวทหารบก พร้อมด้วยพลตรีสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้สังเกตการอาเซียน(AOT) พร้อมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ อาทิ ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐประจำประเทศไทย ผู้ช่วยทูตทหารบรูไน แคนนาดา เยอรมัน อินเดีย มาเลเซีย พม่า ลาว ญี่ปุ่น และผู้ช่วยทูตทหารจีน ประจำประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังบรรยายผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี
ก่อนจะมีการรับฟังบรรยายสรุป คณะผู้ช่วยทูตทหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยืนไว้อาลัยแด่ทหารที่สละชีพในเหตุการณ์ความไม่สงบทั้ง 42 นาย
พลตรีสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ตนเคารพในสิ่งที่พวกท่านได้ยินและเคารพในสิ่งที่ท่านคิดในความเชื่อของท่าน เพราะผมเชื่อว่าความจริงชนะคำโกหกเสมอ คำโกหกไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในนามกองทัพภาคที่ 2 ผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติประเทศไทย และขอบคุณที่ให้เกียรติประชาชนชาวไทย ขอให้คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและประเทศไทยประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและนำพาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับทราบไปดำเนินการเพื่อนำมาซึ่งความเหมาะสม
สำหรับการประเมินหลังจากที่มีการปะทะรอบที่ 2 ปัจจุบันฝ่ายกัมพูชาได้มีการทดแทนกำลังพล แต่ไม่ถึงกับเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลขนาดใหญ่ ในทางปฏิบัติเป็นการทดแทนกำลังพลที่สูญเสียจากการปะทะรอบที่แล้ว อีกทั้งมีการปรับปรุงที่มั่นให้มั่นคงเช่น บังเกอร์ คูเลตที่ถูกยิงทำลายไป รวมทั้งได้สนับสนุนเสบียง เพิ่มเติมอาวุธ ภาพรวมในระดับของการปฏิบัติการทหาร ถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการทหาร
ส่วนการคาดการณ์การปะทะรอบที่ 3 ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปมากแล้ว แต่ว่าเราก็ยังไม่ประมาท กองทัพไทยมีการเตรียมพร้อม ขณะนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดครั้งที่ 3 หรือไม่ แต่ยืนยันว่าสถานการณ์คลี่คลายลง และกองทัพไทย มีความพร้อมถ้าเกิดสถานการณ์ไม่สงบขึ้นอีก