กองทัพภาคที่ 2 ชี้ชัด กัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นฐานปฏิบัติการทหาร พบพฤติการณ์นำบุคคลครอบครัวร่วมภารกิจทหาร ยิ่งเพิ่มความตึงเครียด–ขัดกติกาสากล
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 แหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทหารกัมพูชาได้ใช้พื้นที่ปราสาทตาควาย เป็นที่วางกำลังที่ทหารกัมพูชา และตั้งเป็นฐานปฏิบัติการและจุดยิงอาวุธทั้งวิถีตรงและวิถีโค้ง ซึ่งเป็นภัยคุกคามเชิงยุทธวิธีที่มุ่งสร้างความสูญเสียต่อกำลังปฏิบัติการของฝ่ายไทย เป็นการใช้ พื้นทึ่ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งเป็นโบราณสถาน ผิดวัตถุประสงค์จากหลักสากลที่กำหนดให้โบราณสถานต้องปลอดกิจกรรมทางทหาร แต่กลับถูกกัมพูชานำไปใช้ เป็นทางปฏิบัติการทางทหาร จนได้รับความเสียหาย ไม่เป็นการเคารพกติกาสากลโลก
ยิ่งไปกว่านั้น มีข้อมูลบ่งชี้ถึงการนำบุคคลในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในภารกิจที่ควรเป็นของกำลังทหารโดยเฉพาะ อันเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารและหลักมนุษยธรรมสากล
“การใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางการทหาร ฐานยิงอาวุธ และดำเนินการโดยมิชอบเช่นนี้ เป็นพฤติการณ์ที่สร้างความตึงเครียด ความหวาดระแวง และความรุนแรง โดยไม่จำเป็นและขัดต่อบรรทัดฐานสากลอย่างชัดเจน” แหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 กล่าว