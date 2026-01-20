ป้าแท้ๆสุดโหดทำร้ายหลานหญิง/ชายวัยแค่6 ขวบต่อเนื่องหลายปี มูลนิธิเป็นหนึ่งรุดช่วย

นครพนม-พี่สาวทนไม่ไหวอัดคลิปร้องมูลนิเป็นหนึ่งช่วยน้องสาวอายุ 7 ขวบและน้องชาย วัย 6 ขวบถูกป้าแท้ๆทำร้ายร่างกายรุนแรงต่อเนื่อง 3-4 ปี โดยเฉพาะเด็กหญิงโดนหนักสุด เพระป้าไม่ชอบเด็กผู้หญิง ขณะที่ป้ามหาภัยปฏิเสธแค่สั่งสอนตอนดื้อ อย่างไรก็ตามล่าสุดเด็กทั้งคู่อยู่ในความดูแลของ พมจ.นครพนมแล้ว
เรื่องราวอันสะเทือนใจชาวโซเชียล มูลนิธิเป็นหนึ่งร่วมฝ่ายปกครองและ พมจ.นครพนม ลงพื้นที่ช่วยเหลือสองพี่น้อง เด็กหญิงวัย 7 ขวบ และเด็กชายวัย 6 ขวบ หลังถูกป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 3–4 ปี จนมีรอยฟกช้ำตามใบหน้าและลำตัว โดยเด็กทั้งสองอาศัยอยู่กับป้าในพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศ โดยฝ่ายแม่รับรู้เรื่องการทำร้ายลูกตัวเองแล้ว แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะอยู่ห่างไกล
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเป็นหนึ่งโดยนางสาวชลิดา พะละมาตย์ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก พมจ.จังหวัดนครพนม ได้เข้าพื้นที่นำตัวเด็กออกจากบ้านทันที ก่อนเชิญป้าของเด็กคือ นางสุดา พึ่งศรี มาสอบสวน ซึ่งนางสุดาได้ยอมรับว่าทำร้ายเด็กจริง แต่อ้างว่าเป็นการ ลงโทษสั่งสอน ตามปกติ เพราะเด็กดื้อและทำการบ้านไม่ได้
นางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือต้นอ้อ จากมูลนิธิเป็นหนึ่ง เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่สาววัย 17 ปีของเด็กทั้งสอง ซึ่งทนเห็นน้องถูกกระทำทารุณกรรมไม่ได้ จึงแอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วส่งไปขอความช่วยเหลือกับมุลนิธิฯ จนนำมาสู่การบุกเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยข้อมูลจากพี่สาวระบุว่า ป้ามักทำร้ายเด็กหญิงเป็นหลัก ทั้งตี ลากขา ให้นอนกับพื้นกระเบื้องที่เย็นช่วงอากาศหนาว และบังคับทำการบ้านทั้งวัน หากทำไม่ได้จะถูกทุบตี ขณะที่เด็กชายถูกทำโทษน้อยกว่า
เด็กผู้หญิงโดนหนักที่สุด เพราะป้าไม่ชอบเด็กผู้หญิง น้องทนไม่ไหว ไม่มีใครช่วย แม่ก็อยู่ต่างประเทศ จึงตัดสินใจส่งคลิปมาให้เรา ต้นอ้อกล่าว
นางสาวชลิดา กล่าวย้ำว่า ความรุนแรงในครอบครัวมักถูกซ่อนอยู่หลังรั้วบ้าน และเด็กจำนวนมากไม่มีเสียงในสังคม พร้อมขอความร่วมมือชุมชนอย่าเพิกเฉยหรือกล่าวโทษผู้แจ้งเบาะแส
ขณะเดียวกัน ป้าเด็กปฏิเสธกระแสข่าวว่าได้รับเงินเลี้ยงดูเดือนละ 15,000 บาท โดยอ้างว่าแม่โอนให้เพียงเดือนละ 2,000 บาท ส่วนเงินจากยายเป็นเงินใช้หนี้ ธ.ก.ส. และหนี้อื่นๆอีก
ส่วนเพื่อนบ้านของแม่เด็ก ระบุว่า สังเกตเห็นเด็กมีอาการซึมเศร้า ไม่สดใสผิดวัยมานาน แต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่ง พร้อมรู้สึกโล่งใจที่เด็กได้รับการช่วยเหลือแล้ว ขณะนี้เด็กทั้งสองอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความรุนแรงต่อไป