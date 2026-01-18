เปิดใหญ่!“ร้อยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” แสดงผลงานศิลปะกว่า120 ชิ้น 80 ศิลปินดัง ศิษย์เก่าทัศนศิลป์ ม.สารคาม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดใหญ่! “ร้อยศิลป์ ถิ่นตักสิลา”งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะกว่า 120 ชิ้น จาก 80 ศิลปินดังอีสานของคณาจารย์และศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ ม.มหาสารคาม ณ หอศิลป์ตะโกราย มทร.อีสาน โคราช “อัยการศรีวงษ์ หลักคำ” เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นครูระดับประเทศนานาชาติร่วมงานคึกคัก
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 ม.ค.69 ที่ หอศิลป์ตะโกราย อาคาร 27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค 1 จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “ร้อยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” โดยกลุ่มศิษย์เก่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีคณาจารย์และศิษย์เก่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.มหาสารคาม ทั้งศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินรุ่นครูในภาคอีสานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประติมากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,ดร.ศักชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน , นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, รศ.ดร.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน, ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ มทร.อีสาน , ผศ.ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ม.มหาสารคาม ,อ.พรสวรรค์ นนทะภา อาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส ม.มหาสารคาม เข้าร่วมงานพิธีเปิด และร่วมชมนิทรรศการกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
งานนิทรรศการ“ร้อยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” ครั้งนี้ มีผลงานศิลปกรรม จากศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นครู ในระดับชาติและนานาชาติ ร่วมแสดงจำนวน 80 คน รวมกว่า 120 ชิ้นผลงาน เช่น รศ.บุญทัน เชษฐสุราษฏร์ , ผศ.สาธิต เทศนา ,ดร.ศักชัย อุทธิโท , ดร.ประสิทธิ์ วิชายะ ศิลปินชั้นเยี่ยม ,อ.ภัฏ พลชัย ,ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา, อ.พรสวรรค์ นนทะภา และ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ,อ.ชญตว์ อิทร์ชา ,อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคํา , อ.จิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ,อ.โจม มั่งพลศรี , อ.ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย , นายกัมปนาท วรรเวช ,น.ส.สกลวรรณ แท่งเพชร เป็นต้น
ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานโครงการฯ กล่าวว่า นิทรรศการ “ร้อยศิลป์ ถิ่นตักศิลา” เป็นโครงการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่า สาขาวิชาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นครั้งที่หนึ่งหรือเป็นก้าวแรกของการรวมกลุ่มศิษย์เก่าและคณาจารย์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและศิลปินในภูมิภาคอีสานที่ผลงานมีความโดดเด่น มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน แต่ยังขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงออกและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้สาธารณะชนได้รับรู้และเข้าถึงนักสะสมอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่สำคัญอีกประการ คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าที่ยังรักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ติดเงื่อนไขของการงานอาชีพ ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มเวลาเหมือนศิลปินอาชีพทั่วไป ให้ได้มีโอกาสนำผลงานขนาดเล็กมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างมูลค่าให้กับผลงานในอนาคต
นิทรรศการ “ร้อยศิลป์ ถิ่นตักศิลา” มีศิลปินเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน มีผลงานร่วมจัดนิทรรศการทั้งสิ้นจำนวน 120 ผลงาน นับเป็นการจัดนิทรรศการรวมศิษย์เก่าและคณาจารย์ครั้งแรกที่มีผู้สนใจจำนวนมากอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ที่ปรึกษาโครงการ ศิษย์เก่า และคณะทำงานทุกท่าน โดยเฉพาะเพื่อนศิษย์เก่ารุ่น 24 ที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการ ร้อยศิลป์ ถิ่นตักศิลา จะมีส่วนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและผู้รักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีโอกาสได้แสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในอนาคต