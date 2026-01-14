มข.ผนึกแบงก์กรุงไทยพัฒนานักศึกษาฝึกงาน/สร้างโอกาสทางอาชีพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือแบงก์กรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Krungthai X KKU Talent Development” พัฒนานักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริง เพิ่มโอกาสการจ้างงานและสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน
วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Krungthai X KKU Talent Development” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาฝึกงานและส่งเสริมโอกาสทางอาชีพ มีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ร่วมลงนามตามโครงการดังกล่าว
พร้อมด้วย รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์การทำงานจริง ควบคู่กับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่างสององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการภายใต้นโยบาย Education Transformation มุ่งปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียน สู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานจริง เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต และปลูกฝังแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้นโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะรอบด้านทั้ง Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การปรับตัว การมีวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคใหม่ พร้อมหล่อหลอมอัตลักษณ์นักศึกษา ภายใต้กรอบ EGGS : KKU Student’s Identity
ในมิติของการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อน นโยบาย CareerX เพื่อสร้าง “เส้นทางอาชีพ” ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระหว่างการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิเศษ การฝึกงาน การสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม และการต่อยอดสู่การจ้างงานจริงในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริง
ทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาร้อยละ 30 ที่มาจากครอบครัวขาดแคลน มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างเส้นทางอาชีพระหว่างเรียน การลงนามครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมออกแบบหลักสูตร งานวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีศักยภาพรู้เท่าทัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจ ภาคการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ธนาคารกรุงไทยตระหนักว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพเป็นการลงทุนระยะยาว จึงพัฒนาโครงการ Talent Development ที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคการเงินให้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จะช่วยยกระดับการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งมอบนวัตกรรมสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สังคม
การฝึกงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในธนาคาร การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และการศึกษาด้านการเงิน จะเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป
สำหรับกิจกรรมการลงนามดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากนั้นถ่ายภาพร่วมกัน