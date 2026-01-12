ย้าย 124 ผู้ป่วยหนีระทึก!ไฟไหม้ตึก รพ.แพร่ เดชะบุญคุมเพลิงอยู่หมัด-คนปลอดภัย

แพร่-ระทึก! ไฟไหม้ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลแพร่ ต้องระดมย้ายผู้ป่วย 124 เตียงกันอย่างโกลาหล เจ้าหน้าที่ต้องปิดไฟ-ลิฟต์ ก่อนฉีดพ่นน้ำจนควบคุมเพลิงได้โดยไม่มีคนได้รับอันตราย
เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้ (12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้บนตึกตึกไมตรีประชาชั้น 2 โรงพยาบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีกลุ่มควันคละคลุ้งทำให้ทางโรงพยาบาลได้ระดมกำลังพยาบาล ผู้ช่วยผู้พยาบาล และหน่วยกู้ภัย ให้ช่วยพาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันออกมาจากอาคารอย่างเร่งด่วนทั้งภายในชั้น 2 ไปจนถึง 5 ที่มีกลุ่มควันลอยขึ้นไปถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องระดมถังอ๊อกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือผู้ปวยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโกลาหล เนื่องจากจะต้องนำผู้ป่วยออกมาจากอาคารและต้องนำกำลังพลรวมทั้งท่อสางน้ำจากรถดับเพลิงขึ้นไปบนอาคารพร้อมๆ กัน เจ้าหน้าที่ยังมีการดับไฟและห้ามใช้ลิฟต์ขึ้นลงอาคารโดยเด็ดขาดด้วย
กระทั่งผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากอาคารได้จำนวน 124 ราย โดยใช้อาคารและตึกต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบในการดูแลรักษาเบื้องต้นต่อไป ทั้งนี้ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไฟม้ดังกล่าวด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยออกจากตึกหมดแล้วเจ้าหน้่าที่ได้ทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อดับเพลิงอย่างหนักจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดต้องเพลิงและความเสียหายอยู่ที่ระบบไฟฟ้าและระบบประปาซึ่งอยู่ที่ชั้น 2 นอกจากนี้พบมีเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วกระจัดกระจายอยู่ภายในห้อง จึงทำการปิดการใช้งานอาคารชั้น 2 ชั่วคราว ส่วนอาคารชั้น 1 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ได้เปิดใช้งานได้ตามปกติซึ่งรวมถึงระบบลิฟท์ที่กลับมาให้บริการได้เหมือนเดิมด้วย ส่วนสาเหตุของไฟไหม้เจัาหน้าที่จะได้ตรวจหาหลักฐานภายในชั้น 2 ดังกล่าวต่อไป.