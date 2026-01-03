ลูกสาวชาวม้งขอความเป็นธรรม!แม่ถูกข่มขืนฆ่า จนท.เจอดีเอ็นเอคนร้ายชัด แต่กลับปล่อยตัว

แม่สอด-ลูกสาวชาวม้งร้องขอความเป็นธรรมให้แม่ที่ถูกข่มขืนและฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ตำรวจสืบจนรู้ตัวสงสัยเป็นชายเมียนมา 2 คน จึงคุมตัวไปกักที่ด่าน ตม.ผลดีเอ็นเอออกมาตรงกับหนึ่งหนุ่มเมียนมา แต่ ตม.กลับเนรเทศออกไปแล้วชี้หนังสือกักตัวมาช้า
วันนี้ (3 ม.ค.) ได้มีนางกาญจน์ณัฎฐา กวินยอดยิ่ง อายุ 39 ปี ลูกสาวนางใหม่ กวินยอดยิ่ง อายุ 57 ปี ชาวกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาศัยอยู่หมู่บ้านเจดีย์โค๊ะ หมู่ 10 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2568 มารดาของตนได้ไปทำไร่ขาวโพดที่หมู่บ้านห้วยผักกูด หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด แต่ได้ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายและรุมข่มขืนกระทำชำเราก่อนจะฆ่ามารดาของตนจนเสียชีวิต หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พะวอ ได้รับแจ้งและไปตรวจที่เกิดเหตุในวันที่ 12 พ.ย.มีการส่งศพไปชันสูตรและตรวจหาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในวัตถุพยานต่างๆ เพื่อจะได้ติดตามจับกุมคนร้าย
นางกาญจน์ณัฏฐา กล่าวว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นนายโทนตาอ่อง อายุ 50 ปี และนายอะตือ อายุ 41 ปี ทั้งคู่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จึงได้ทำการตรวจดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบกับที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับญาติว่าได้นำตัวทั้ง 2 คน ส่งด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จว.ตาก โดยมีหนังสือกำกับไม่ให้เนรเทศเพราะยังมีคดีความอยู่ ต่อมาผลตรวจดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุตรงกับนายโทนตาอ่อง แต่ปรากฎว่าทางเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ตาก ได้เนรเทศชายชาวเมียนมาทั้ง 2 คน กลับประเทศเมียนมาไปแล้ว เมื่อตนและญาติไปสอบถามทางด่าน ตม.จว.ตาก ได้ให้คำตอบว่าหนังสือให้กักตัวจาก สภ.พะวอ ถูกส่งตามไปภายหลัง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ตม.ได้เนรเทศชาวเมียนมาทั้งคู่ไปแล้ว ทำให้พวกตนรู้สึกสับสนอย่างมากและไม่รู้จะเชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนดี ระหว่างนั้นได้นำศพของมารดาไปประกอบพิธีฝังตามประเพณีเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่สุสานบ้านเจดีย์โคะ
นางกาญจน์ณัฎฐา กล่าวอีกว่าตนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับตนและพี่น้องคนอื่นๆ ที่เป็นลูกของมารดาของตนด้วย เพราะหลังเกิดเหตุตนได้ติดตามคดีมาโดยตลอดจนทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วตนจึงอยากจะดูหน้าซักครั้ง แต่ต่อมากลับทราบว่าเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ตาก ได้ปล่อยตัวไปแล้ว เมื่อไปสอบถามก็ได้รับคำตอบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พะวอ ได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่ ตม.จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการส่งตัววันที่ 15 ธ.ค.และอีกครั้งเป็นการให้กักตัววันที่ 17 ธ.ค.2568 ซึ่งก็ได้มีการปล่อยตัวไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พะวอ และด่าน ตม.จว.ตาก ได้ระดมกำลังกันออกตามตัวนายโทนตาอ่อง และนายอะตืออย่างหนักแต่ยังไม่พบตัวและไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ บก.ภ.จว.ตาก ได้มีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะพบเจอตัวในประเทศไทยหรือประสานกับทางการเมียนมาให้ช่วยติดตามและส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์โดยคาดว่าหลังจากข่มขืนแล้วได้ฆ่าเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมจนมีรอยช้ำที่ลำคอผู้ตาย มีเลือดแห้งติดบริเวณตาและใบหูของผู้ตายรวมทั้งพบที่พงหญ้าซึ่งห่างออกไปประมาณ 2 เมตร ที่เกิดเหตุยังพบของกลางหลายรายการ เช่น สายชาร์จโทรศัพท์ รองเท้า เคียวเกี่ยวพืชไร่ของผู้ตาย เป็นต้น.