บุกจับหนุ่มแร็ปเปอร์คาห้องพัก หลังอาละวาดลักทรัพย์ตลาด-ร้านสะดวกซื้อ รับขี้เกียจทำงานเลยขโมยของใช้

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจ สภ.พระอินทร์ราชา ตามรวบหนุ่มแนวแร็ปเปอร์ คาหอพักย่านคลองหลวง หลังตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตลาดและร้านสะดวกซื้อ ได้ของกลางอื้อ ทั้งไอโฟน เสื้อผ้า จักรยาน เจ้าตัวรับสารภาพขี้เกียจทำงาน เอาของมากินมาใช้
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 21.15 น. ร.ต.อ.มาโนช หาญสนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.13 น. วันเดียวกัน มีคนร้ายเป็นชาย 1 ราย แต่งกายคล้ายวัยรุ่นแนวแร็ปเปอร์ สวมเสื้อแขนยาว กางเกงสีดำ สวมหมวกและสร้อยคอ เข้าไปลักเอาโทรศัพท์มือถือไอโฟน 16 โปรแม็ก จากร้านขายผ้าขนหนู ภายในตลาดโรงเกลือ นวนคร มาร์เก็ต หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนหลบหนีไป ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน
หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ ผู้กำกับการ สภ.พระอินทร์ราชา สั่งการให้ พ.ต.ท.อภิมุข เสมสฤษดิ์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.สมพร คำเกตุ สว.สส. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีของคนร้ายอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิด พบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานปั่นมาจากพื้นที่นวนคร ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาออกกรุงเทพฯ มุ่งหน้าตลาดโรงเกลือ นวนคร มาร์เก็ต ก่อนจอดรถจักรยานไว้ภายในตลาด และเดินตระเวนไปก่อเหตุลักโทรศัพท์มือถือจากหน้าร้านผู้เสียหาย จากนั้นเดินวนอยู่ภายในตลาดก่อนปั่นจักรยานหลบหนีกลับไปยังพื้นที่นวนคร
ต่อมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้( 16 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายเศรษฐศาสตร์ หรือ “เสี่ย” อายุ 26 ปี ชาวอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จากการตรวจค้นภายในห้องพัก พบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือไอโฟน 16 โปรแม็ก เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ รถจักรยานที่ใช้ในการก่อเหตุ รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทั้งของกิน ของใช้ เบียร์ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า และสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง ในพื้นที่ย่านนวนคร ไทยธานี และประตูน้ำพระอินทร์ โดยแม้แต่จักรยานและเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นของที่ลักมาเช่นกัน
สอบสวนเบื้องต้น นายเศรษฐศาสตร์ รับสารภาพว่า ก่อเหตุลักทรัพย์เพื่อนำของมากินมาใช้ เช่น เบียร์ และของใช้ส่วนตัว เนื่องจากช่วงหลังไม่ได้ทำงาน และรู้สึกขี้เกียจออกไปทำงาน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระอินทร์ราชา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป