ชาวบ้านดีใจ!! หลังได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรก 9,000 บาท ชาวบ้านเผยนำไปจ่ายค่าเทอมลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มทยอยรับเงินเยียวยา 9,000 บาท ล็อต แรกแล้ว 1,308 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองและวิเศษชัยชาญ ขณะที่รองผู้ว่าฯ เผยล็อตต่อไปอีกกว่า 1,300 ครัวเรือนจะได้รับโอนเร็วๆ นี้


วันนี้ (3 พ.ย.68) ที่ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเดินทางมารอใช้บริการรับเงินเยียวยาจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

นางศรีเมือง ปลื้มจิตต์ อายุ 51 ปี ชาวชุมชนตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง หนึ่งในผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ เปิดเผยว่า หลังจากไปลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองอ่างทองและผ่านการตรวจสอบเอกสาร ล่าสุดได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9,000 บาท โดยตั้งใจจะนำไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอมลูกที่กำลังเปิดภาคเรียนพอดี พร้อมกล่าวขอบคุณภาครัฐที่โอนเงินตรงถึงผู้ประสบภัย แต่ฝากข้อเสนอแนะให้มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำซาก

ด้านนายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกให้กับ 1,308 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งผ่านการประชุมพิจารณาของจังหวัดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนล็อตที่ 2 จำนวน 1,315 ครัวเรือนในพื้นที่อีก 4 อำเภอ คาดว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในไม่กี่วันข้างหน้า

ทั้งนี้ การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศวันนี้ (3 พ.ย.) เป็นการจ่ายงวดแรกใน 11 จังหวัด รวม 68,094 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 612.8 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 2 จะโอนในวันที่ 4 พฤศจิกายน สำหรับจังหวัดพิจิตรและพระนครศรีอยุธยา อีก 12,702 ครัวเรือน รวมวงเงินกว่า 114 ล้านบาท










